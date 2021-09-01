Пензенцы могут пожаловаться на нарушение своих прав омбудсмену

01.09.2021 | 16:38

В среду, 1 сентября, в аппарате уполномоченного по правам человека в Пензенской области Елены Роговой открылась горячая линия по мониторингу соблюдения прав граждан в период подготовки и проведения единого дня голосования.

«Обратиться можно по телефонам: 8(8412) 68-16-72, 68-16-24, а также по электронной почте: upch58@mail.ru и через соцсеть - instagram.com/rogovae58», - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Обращения принимаются:

- с 1 по 16 сентября в рабочие дни с 9:00 до 18:00;

- 17, 18, 19 сентября - с 8:00 до 20:00.