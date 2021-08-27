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Общество

В регионе наказали водителей чересчур тонированных авто

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Около 14 000 административных протоколов составили с начала года сотрудники ГИБДД на автомобилистов в Пензенской области, которые предпочитают прятаться от мира за затемненными стеклами машин. В ходе очередного рейда были выявлены в том числе и злостные нарушители, продолжающие передвигаться на транспортных средствах с тонировкой даже после наложения штрафных санкций.

«За невыполнение в установленный срок законного требования сотрудника полиции было привлечено 496 водителей. Стоит отметить, что по 59 материалам было назначено наказание в виде административного ареста», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Покрывая пленкой передние боковые, а иногда даже и лобовые стекла, автомобилисты создают угрозу не только собственным, но и жизням окружающих людей. Ведь именно плохая видимость зачастую становится причиной смертельных аварий.

«Только в текущем году с участием таких автомобилей на территории Пензенской области зарегистрировано 37 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 3 человека погибло и 48 получили травмы различной степени тяжести», - пояснил Валентин Новоженцев.

Всем нарушителям сотрудники Госавтоинспекции напомнили, что за запрещенную тонировку может грозить не только штраф от 2 000 до 4 000 рублей, но и арест до 15 суток или обязательные работы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

дать право кувалдой разбить тонированные стекла тогда бы тонированных не было больше

Гость||

тонируются только бакланы

Гость||

Еще за установку китайской оптики и за езду с противотуманками ночью надо сношать!

Гость||

Я вот что приметил. Если машина арушает ПДД то в 9 случаях из 10 она затонирована.

Имя: Гость
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