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Общество

Мэр прокомментировал информацию о закрытии ДЮЦ «Спутник»

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В пятницу, 27 августа, на сессии Пензенской городской думы мэр Андрей Лузгин прокомментировал информацию о строительстве новой школы на Западной Поляне.

«У нас много слухов сегодня на эту тему появилось. У нас ведется работа по развитию социальной инфраструктуры, в том числе на Западной Поляне, и рассматривались все возможности, в том числе теоретические, по размещению дополнительных школ и поликлиники.

Изучались все доступные нам варианты, включая строительство пристроя к 30-й школе, строительство школы рядом с «Дизель-Ареной» и реконструкцию бизнес-инкубатора под корпус начальной школы. Один из вариантов - формирование земельного участка, в том числе с реконструкцией ДЮЦ «Спутник», - сообщил мэр.

Он подчеркнул, что это теоретическая работа, поэтому никаких решений о сносе «Спутника», закрытии секций, школы бокса не принималось.

«Когда мы в рамках рабочего совещания рассматриваем все доступные нам варианты, в том числе чисто теоретические, это не повод говорить о том, что есть принятое решение. Вариант выкупа земли для нужд жилой застройки не рассматривался.

У нас по Западной Поляне есть некий дефицит школьных мест, связанный с тем, что в 55-ю и 53-ю школы доводятся дети из микрорайона «Дубрава», Ленинского мехлесхоза, Пензенского района. Мы рассматриваем варианты, в том числе с выкупом территорий, прилегающих к нашей муниципальной земле. Речи о продаже под жилую застройку или еще под что-то не ведется», - добавил Андрей Лузгин.

В пресс-службе администрации Пензы уточнили, что параллельно изучается практика работы частных школ с точки зрения востребованности и необходимости применения этого опыта в Пензе.

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Гость||

сладкое место.заушат.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он подчеркнул, что это теоретическая работа, поэтому никаких решений о сносе «Спутника», закрытии секций, школы бокса не принималось.
Верим...

Гость||

Считайте, закрыли секции и застроили!

Гость||

Пропал Спутник

Гость||

Считайте, его уже нет

Гость||

Гость писал(a):

Считайте, закрыли секции и застроили!
+100500

Гость||

Бизнес инкубатор ненужная бесполезная структура, отдать под школу

Гость||

Лузгин врёт и юлит. Команды-то подчинённым он отдал реальные, а не теоретические. Он проводит антинародную политику в городе в угоду большому капиталу. Это не впервой.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

и рассматривались все возможности, в том числе теоретические, по размещению дополнительных школ и поликлиники.
Теория без практики мертва и бесплодна. Практика без теории невозможна и пагубна. Для теории нужны знания, для практики сверх того, и умения.

М.В.Ломоносов.

Я так понимаю всякая теория предусматривает внедрение её на практике, а если нет то это "переливание из пустого в порожнее", т.е. ведение пустых бесплодных разговоров, занятие ненужным делом, которое не может дать никакого результата.

Гость||

Он говорит о продаже земли, а в предидущей статье - о передаче земли. Так что он, возможно, говорит то, что нужно

Гость||

ЗАВЫЛО БОЛОТО

Гость||

Кто то не верит что западную превращают тв такой элитный райончик силами Рисана с ограниченной доступностью к району

Имя: Гость
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