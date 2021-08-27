Мэр прокомментировал информацию о закрытии ДЮЦ «Спутник»

27.08.2021 | 13:29

В пятницу, 27 августа, на сессии Пензенской городской думы мэр Андрей Лузгин прокомментировал информацию о строительстве новой школы на Западной Поляне.

«У нас много слухов сегодня на эту тему появилось. У нас ведется работа по развитию социальной инфраструктуры, в том числе на Западной Поляне, и рассматривались все возможности, в том числе теоретические, по размещению дополнительных школ и поликлиники.

Изучались все доступные нам варианты, включая строительство пристроя к 30-й школе, строительство школы рядом с «Дизель-Ареной» и реконструкцию бизнес-инкубатора под корпус начальной школы. Один из вариантов - формирование земельного участка, в том числе с реконструкцией ДЮЦ «Спутник», - сообщил мэр.

Он подчеркнул, что это теоретическая работа, поэтому никаких решений о сносе «Спутника», закрытии секций, школы бокса не принималось.

«Когда мы в рамках рабочего совещания рассматриваем все доступные нам варианты, в том числе чисто теоретические, это не повод говорить о том, что есть принятое решение. Вариант выкупа земли для нужд жилой застройки не рассматривался.

У нас по Западной Поляне есть некий дефицит школьных мест, связанный с тем, что в 55-ю и 53-ю школы доводятся дети из микрорайона «Дубрава», Ленинского мехлесхоза, Пензенского района. Мы рассматриваем варианты, в том числе с выкупом территорий, прилегающих к нашей муниципальной земле. Речи о продаже под жилую застройку или еще под что-то не ведется», - добавил Андрей Лузгин.

В пресс-службе администрации Пензы уточнили, что параллельно изучается практика работы частных школ с точки зрения востребованности и необходимости применения этого опыта в Пензе.