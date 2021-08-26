В Пензе более 90% домов подготовили к отопительному сезону

26.08.2021 | 09:58

В среду, 25 августа, в администрации Пензы обсудили подготовку к грядущим холодам.

На эту дату готовность жилого фонда к предстоящему отопительному сезону составила 92,44%, внутридомовые системы проверены в 2 373 домах из 2 567.

На 100% подготовлены школы, детские сады, учреждения культуры и спорта. В процессе находятся несколько объектов социальной сферы и медицинских учреждений.

«Ресурсоснабжающим компаниям поставлена задача ускорить работы на своих объектах, чтобы своевременно завершить подготовку и обеспечить бесперебойную подачу тепла потребителям», - сообщили итоги совещания в пресс-службе мэрии.