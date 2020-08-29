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Общество

У стен Спасского собора состоялся традиционный детский молебен

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В воздухе над Соборной площадью города Пензы разнеслись слова православной молитвы. В преддверии начала нового учебного года у стен храма прошла детская литургия. Вместе со своими родителями сюда пришли школьники, которые мечтают скорее повзрослеть и приносить пользу.

«Я хочу стать ветеринаром. Мне нравятся животные, хочу их лечить», - рассказала ученица гимназии № 4 Лиза Миняева.

«Я хотела стать парикмахером, потому что они делают классные прически, например для концерта. Мне нравится», - присоединилась ученица гимназии № 1 Ксения Махмудова.

Традиция проводить специальный молебен перед началом занятий в школах появилась в Пензе несколько лет назад. В 2018 году впервые состоялся детский крестный ход, в 2020-м его отменили из-за пандемии коронавируса.

По традиции особую литургию возглавил митрополит Серафим, который старается лично присутствовать на таких богослужениях и напутствовать учеников.

«Очень сложно дать один общий совет, потому что дети все разные. Но, с другой стороны, для родителей важно за своих детей молиться, и тогда Господь будет всем помогать», - рекомендовал владыка.

Во время проповеди священнослужители обратились с напутствием не только к детям, которые собираются пойти 1 сентября в школу, но и к тем, кому предстоит сеять разумное, доброе, вечное.

«Тем, кто является учителем, стоит задуматься не о том, сколько, а о том, как он вложит в умы, возможно, маленьких детей, чего-то не понимающих, но которые являются будущим не только нашей церкви, но и страны», - отметил клирик храма Богоявления Господня иерей Аркадий Назин.

По окончании молебна всем раздали иконы с изображением святителя Иннокентия Пензенского - выдающегося богослова, церковного историка, проповедника и педагога начала XIX столетия.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

х, но которые являются будущим не только нашей церкви, но и страны», - отметил клирик храма Богоявления Господня иерей Аркадий Назин.
Клирик! Раньше думай о Родине,а потом о себе...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Традиция проводить специальный молебен перед началом занятий в школах появилась в Пензе несколько лет назад. В 2018 году впервые состоялся детский крестный ход,
Прикол. Два молебна это не традиция. Просто вам очень нравится слово "традиция".

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По традиции особую литургию возглавил митрополит Серафим, который старается лично присутствовать на таких богослужениях и напутствовать учеников.
Фейспалм. Два молебна это не традиция.

Гость||

Бог бережёт детей и не дал любящим родителям привести их на массовое заклание дьявольского коронавируса.Берегите детей.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Тем, кто является учителем, стоит задуматься не о том, сколько, а о том, как он вложит в умы, возможно, маленьких детей, чего-то не понимающих, но которые являются будущим не только нашей церкви, но и страны», - отметил клирик храма Богоявления Господня иерей Аркадий Назин.
Из сказанного выходит что РПЦ считает каждого ребёнка будущим своей церкви.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Вместе со своими родителями сюда пришли школьники, которые мечтают скорее повзрослеть и приносить пользу.
Пользу РПЦ или обществу?

Гость||

Количество верующих говорит о многом... ...но детей всё равно выгнали из ДК Дзержинского и ждут там 6 000 человек.

Гость||

Л.Н.Толстой: Сперва детское сознание замусоривается поповской и правительственной патриотической ложью через первичных агентов социализации: выращенных в таком же обмане родителей и старших членов семьи, а дальше уж – за дело берётся казённая воспитательно-развратительная махина, готовящая своего «простого гражданина» к РАБСТВУ и ПОДЛОСТИ.

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