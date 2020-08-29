У стен Спасского собора состоялся традиционный детский молебен

29.08.2020 | 18:15

В воздухе над Соборной площадью города Пензы разнеслись слова православной молитвы. В преддверии начала нового учебного года у стен храма прошла детская литургия. Вместе со своими родителями сюда пришли школьники, которые мечтают скорее повзрослеть и приносить пользу.

«Я хочу стать ветеринаром. Мне нравятся животные, хочу их лечить», - рассказала ученица гимназии № 4 Лиза Миняева.

«Я хотела стать парикмахером, потому что они делают классные прически, например для концерта. Мне нравится», - присоединилась ученица гимназии № 1 Ксения Махмудова.

Традиция проводить специальный молебен перед началом занятий в школах появилась в Пензе несколько лет назад. В 2018 году впервые состоялся детский крестный ход, в 2020-м его отменили из-за пандемии коронавируса.

По традиции особую литургию возглавил митрополит Серафим, который старается лично присутствовать на таких богослужениях и напутствовать учеников.

«Очень сложно дать один общий совет, потому что дети все разные. Но, с другой стороны, для родителей важно за своих детей молиться, и тогда Господь будет всем помогать», - рекомендовал владыка.

Во время проповеди священнослужители обратились с напутствием не только к детям, которые собираются пойти 1 сентября в школу, но и к тем, кому предстоит сеять разумное, доброе, вечное.

«Тем, кто является учителем, стоит задуматься не о том, сколько, а о том, как он вложит в умы, возможно, маленьких детей, чего-то не понимающих, но которые являются будущим не только нашей церкви, но и страны», - отметил клирик храма Богоявления Господня иерей Аркадий Назин.

По окончании молебна всем раздали иконы с изображением святителя Иннокентия Пензенского - выдающегося богослова, церковного историка, проповедника и педагога начала XIX столетия.