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Общество

А. Воронков прокомментировал случай с побегом трех подростков

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Во вторник, 24 августа, на пресс-конференции врио министра образования Александр Воронков прокомментировал историю с побегом подростков из реабилитационного центра в Кичкилейке.

Он уточнил, что в такие условно закрытые организации попадают дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

«У нас есть дети, уже сформировавшиеся негативно, очень трудно работать с ними по профилактике побегов, так как у них уже сформированы группы, есть отношения, основанные на ранних чувствах. Закрыть организации, установить там пропускной режим и охрану мы, конечно, не можем», - подчеркнул Александр Воронков.

Он отметил, что подростки, попадающие в реабилитационный центр или детский дом в возрасте 14-16 лет, часто сбегают, но потом возвращаются.

«Такие случаи сейчас не скрываются, ранее, много лет назад, мы сами искали их по месту жительства, по местам общения. Наши руководители выезжали, проводили рейды, возвращали в детский дом, и это было скрыто от широкой общественности, мы не заявляли в полицию.

Теперь мы приняли решение, что, как только подросток не выходит на связь и отсутствует более двух часов, мы сразу же вызываем полицию, чтобы обеспечить его безопасность, сохранить жизнь и здоровье, чтобы не было преступлений, совершенных против этого ребенка», - объяснил врио министра.

18 августа из областного реабилитационного центра в Кичкилейке сбежали трое ребят: два брата и их приятель. Один из братьев вернулся на второй день после ухода, двое оставшихся подростков гостили у бывшей воспитанницы того же центра. Их нашли на Саранской улице в Пензе 23-го числа целыми и невредимыми.

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Гость||

Да там детей тиранят, не церемонятся, девочку тогда чуть до суицида не довели.

Имя: Гость
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