Сетевое издание|18+|Понедельник|23 авг 2021|15:46
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Происшествия

Из центра в Кичкилейке изначально сбежали три подростка

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Сетевому изданию «ПензаИнформ» стали известны подробности истории о сбежавших из областного реабилитационного центра подростках.

Как оказалось, изначально детей, решивших 18 августа покинуть учреждение для детей и молодых инвалидов в Кичкилейке, было трое: двое братьев и их приятель.

Один из братьев вернулся на второй день после ухода, двое оставшихся подростков гостили у бывшей воспитанницы того же центра.

Ранее в пресс-службе УМВД России по Пензенской области сообщали, что детей 13 и 14 лет нашли в понедельник, 23 августа, на улице Саранской в районе Пензы-III живыми и невредимыми.

«По словам подростков, они просто ушли погулять, каких-либо противоправных действий в отношении них не совершалось», - уточнили в пресс-службе.

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Гость||

Когда из реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов в Кичкилейке системно сбегают воспитанники - это подозрительно. Возможно там внутри что-то происходит и все молчат.

Имя: Гость
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