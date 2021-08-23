Из центра в Кичкилейке изначально сбежали три подростка

23.08.2021 | 15:25

Сетевому изданию «ПензаИнформ» стали известны подробности истории о сбежавших из областного реабилитационного центра подростках.

Как оказалось, изначально детей, решивших 18 августа покинуть учреждение для детей и молодых инвалидов в Кичкилейке, было трое: двое братьев и их приятель.

Один из братьев вернулся на второй день после ухода, двое оставшихся подростков гостили у бывшей воспитанницы того же центра.

Ранее в пресс-службе УМВД России по Пензенской области сообщали, что детей 13 и 14 лет нашли в понедельник, 23 августа, на улице Саранской в районе Пензы-III живыми и невредимыми.

«По словам подростков, они просто ушли погулять, каких-либо противоправных действий в отношении них не совершалось», - уточнили в пресс-службе.