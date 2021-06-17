Читатели PenzaInform.ru высказались против новых ларьков на Фонтане

17.06.2021 | 16:42

Большинство читателей портала PenzaInform.ru сочли увеличение числа ларьков на Фонтанной площади неуместным. Свое мнение они высказали, приняв участие в голосовании, запущенном редакцией в четверг, 16 июня.

В тот день один из депутатов городской думы на заседании комиссии озвучил точку зрения, что на площади недостаточно торговых палаток, где можно было бы купить детям мороженое или пирожное.

Пользователям предлагалось выразить согласие или несогласие с позицией народного избранника.

По данным на 16:30 17 июня, 91% проголосовавших считают, что ларьков у фонтана и так много и новые не требуются. Только 9% отметили недостаточное количество торговых объектов.

Мнение пензенцев совпало с позицией начальника управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства города Ольги Жовтяк, которая ответила депутату, что нет необходимости загромождать отреставрированную площадь.