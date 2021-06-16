В Пензенской думе поспорили, хватает ли торговых объектов на Фонтане

16.06.2021 | 15:29

На заседании комиссии Пензенской городской думы, состоявшемся в среду, 16 июня, депутат Александр Смирнов задал вопрос: «В День защиты детей я обратил внимание на то, что на отреставрированной Фонтанной площади недостаточно торговых палаток, чтобы купить детям мороженое или пирожное».

Ему возразила начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства города Ольга Жовтяк. Она напомнила, что вокруг Фонтанной площади размещено достаточно большое количество точек общепита.

«Нет необходимости загромождать отреставрированную площадь. Но если архитектура укажет нам на такую необходимость и данные объекты органично впишутся в инфраструктуру существующей площади, то мы их разместим», - пояснила она.

Ольга Жовтяк также заверила, что к нестационарным торговым объектам предъявляются определенные требования, в соответствии с которыми они выполнены в едином стиле.