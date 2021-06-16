Общество

В Пензенской думе поспорили, хватает ли торговых объектов на Фонтане

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На заседании комиссии Пензенской городской думы, состоявшемся в среду, 16 июня, депутат Александр Смирнов задал вопрос: «В День защиты детей я обратил внимание на то, что на отреставрированной Фонтанной площади недостаточно торговых палаток, чтобы купить детям мороженое или пирожное».

Ему возразила начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства города Ольга Жовтяк. Она напомнила, что вокруг Фонтанной площади размещено достаточно большое количество точек общепита.

«Нет необходимости загромождать отреставрированную площадь. Но если архитектура укажет нам на такую необходимость и данные объекты органично впишутся в инфраструктуру существующей площади, то мы их разместим», - пояснила она.

Ольга Жовтяк также заверила, что к нестационарным торговым объектам предъявляются определенные требования, в соответствии с которыми они выполнены в едином стиле.

Нужны ли на Фонтанной площади дополнительные ларьки?

  • Сейчас их недостаточно
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  • Их и так навалом
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Гость||

«Нет необходимости загромождать отреставрированную площадь. Но если архитектура укажет нам на такую необходимость и данные объекты органично впишутся в инфраструктуру существующей площади, то мы их разместим», - пояснила она.

то бишь прогнешься?

Гость||

Поставьте общественные туалеты!!!

Гость||

Какие могут быть пирожные летом на улице?! Детей травить?

Гость||

В былые времена вся площадь была палатками с пивом заставлена, там и плясали , когда градус наберут, вот время было золотое, и никаких качелей, которыми и изувечить недолго человека!

Гость||

Да было время шатры стояли, шашлыки жарили, мороженом торговали. Сейчас ничего нет. И с туалетами проблема. Фонтан классный ребятишкам есть где побегать.

Гость||

Верните шатры как раньше !

Гость||

Неужели нельзя поставить цевильные стеклянные кафе как еллоу.

Имя: Гость
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