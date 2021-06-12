День России отпраздновали тысячи жителей Пензенской области

12.06.2021 | 17:10

В субботу, 12 июня, жители Пензы и области, как и всей страны, отметили национальный праздник - День России.

Жителей Сурского края поздравил врио губернатора Олег Мельниченко. «Сегодня от каждого из нас, от нашего добросовестного труда, активной гражданской позиции, целеустремленности и энергии зависит настоящее и будущее Родины, благополучие ее граждан. Уверен, нам по силам сберечь и приумножить достигнутое и выйти на новые рубежи созидательных свершений!» - обратился он к пензенцам.

В этот день, несмотря на обещанную синоптиками грозу, в небесной канцелярии решили дать пензенцам возможность вволю нагуляться по улицам, послушать артистов, купить сувениры и просто полюбоваться родным городом и ощутить свою причастность к истории Родины.

Центр Пензы заполнили горожане: семьи с детьми, пожилые люди, молодежь. На улице Московской волонтеры прикалывали на грудь всем желающим ленточки-триколоры.

В общей сложности при реализации проекта «Мы граждане России - наследники победителей» было роздано порядка 10 000 таких символов российского флага.

Отдыхающие горожане с удовольствием разглядывали детские рисунки, знакомились с работой некоммерческих организаций на фестивале «Добрая Пенза».

Все желающие могли купить изделия народных умельцев: мастера-ремесленники предлагали самые разные изделия хендмейд: украшения, кукол, декоративную посуду.

На Фонтанной площади для пензенцев и гостей города на музыкальном марафоне «Пенза - ты и есть моя Россия» выступили лучшие творческие коллективы. А на Юбилейной площади прошел фестиваль диджеев, на котором публике представили сет от лучшего диджея Пензы Андрея Сушко и его команды.

Праздник еще не закончен. В 17:00 в сквере Дениса Давыдова продолжатся выступления участников фестиваля «Музыка - улицам города». В 19:00 на Фонтанной площади начнется большой кавер-фестиваль, в это же время у «Ростка» на набережной Суры будет дан старт первому молодежному open air этого лета.