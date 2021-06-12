Общество

День России отпраздновали тысячи жителей Пензенской области

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В субботу, 12 июня, жители Пензы и области, как и всей страны, отметили национальный праздник - День России.

Жителей Сурского края поздравил врио губернатора Олег Мельниченко. «Сегодня от каждого из нас, от нашего добросовестного труда, активной гражданской позиции, целеустремленности и энергии зависит настоящее и будущее Родины, благополучие ее граждан. Уверен, нам по силам сберечь и приумножить достигнутое и выйти на новые рубежи созидательных свершений!» - обратился он к пензенцам.

В этот день, несмотря на обещанную синоптиками грозу, в небесной канцелярии решили дать пензенцам возможность вволю нагуляться по улицам, послушать артистов, купить сувениры и просто полюбоваться родным городом и ощутить свою причастность к истории Родины.

Центр Пензы заполнили горожане: семьи с детьми, пожилые люди, молодежь. На улице Московской волонтеры прикалывали на грудь всем желающим ленточки-триколоры.

В общей сложности при реализации проекта «Мы граждане России - наследники победителей» было роздано порядка 10 000 таких символов российского флага.

Отдыхающие горожане с удовольствием разглядывали детские рисунки, знакомились с работой некоммерческих организаций на фестивале «Добрая Пенза».

Все желающие могли купить изделия народных умельцев: мастера-ремесленники предлагали самые разные изделия хендмейд: украшения, кукол, декоративную посуду.

На Фонтанной площади для пензенцев и гостей города на музыкальном марафоне «Пенза - ты и есть моя Россия» выступили лучшие творческие коллективы. А на Юбилейной площади прошел фестиваль диджеев, на котором публике представили сет от лучшего диджея Пензы Андрея Сушко и его команды.

Праздник еще не закончен. В 17:00 в сквере Дениса Давыдова продолжатся выступления участников фестиваля «Музыка - улицам города». В 19:00 на Фонтанной площади начнется большой кавер-фестиваль, в это же время у «Ростка» на набережной Суры будет дан старт первому молодежному open air этого лета.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

сет от лучшего диджея Пензы Андрея Сушко
Закон о рекламе запрещает называть свою компанию, услуги или товар лучшими, первыми, самыми, абсолютными, единственными и лидирующими, если это ничем не подтверждается документально. За соблюдением закона следит Федеральная антимонопольная служба — ФАС. Штраф при первом нарушении до 1000000 руб.

Гость||

А в Москве продлили выходные из-за ковида и ограничения ввели. Тысячами гуляют, говорите…

Гость||

Да уж День России боком выдет для россиян, так выпускные отменить могут.

Гость||

Иоанн сидит сейчас в темнице и тоскует.Вспоминает родной город,как он отмечал праздники,как катался на кентавре.

Гость||

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с 9 июня 2021 года в Москве усиливается контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах. Значит и до нас дойдёт

Гость||

С праздником! И плевать на глупые барановирусы))))

Гость||

Маски и перчатки где?

Гость||

Гость писал(a):

А в Москве продлили выходные из-за ковида и ограничения ввели. Тысячами гуляют, говорите…
О, класс! Неделю жрут шашлыки и пьют пивандр.

Гость||

Маски и перчатки где?

——

Носи, кто против? А большинство уже прозрело и осознало, что вирус псевдоопасный

Гость||

чёго празднуете? не понятно

Гость||

Гость|12.06.2021 17:54|

Маски и перчатки где?

——

Носи, кто против? А большинство уже прозрело и осознало, что вирус псевдоопасный

Гость|12.06.2021 18:05|

чёго празднуете? не понятно

Такое ощущение что им вручную заражают людей, то бишь умышленно, с приказа правительства, чтоб можно было в любой момент всех дома посадить. Наша область уже второй год на повышенной готовности, а толку? Ваню сняли и число столо двузначное,вместо трехзначного.

Гость||

Праздник, день страны которой нет...

Гость||

Гость писал(a):

Вспоминает родной город,как он отмечал праздники,как катался на кентавре.
Он сам создал проклятье Пензы,дырявого Иван-коня...

Гость||

А что, вы еще не поняли , кто нами правит?

Гость||

"...национальный праздник - День России". Праздник какой национальности?

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Имя: Гость
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