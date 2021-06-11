Общество

В Пензенской области дожди будут идти еще несколько дней

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Сильные дожди, которые начались в Пензенской области 7 июня, продолжатся. Об этом свидетельствует прогноз, размещенный пензенским гидрометцентром.

Так, в субботу, 12 июня, ночью ожидается 13...15 °С, днем - 24...26 °С и гроза, ветер юго-восточный умеренный.

13-го числа ночью прогнозируется 14...16 °С, днем - 24...26 °С и гроза. 14-го ночью - также 14...16 °С, днем - 25...27 °С и снова гроза. На протяжении обоих дней будет дуть умеренный южный ветер.

За последние дни погода доставила жителям Пензы много неудобств. К примеру, натиска стихии не выдержали тротуарная плитка на Московской, подпорная стенка во дворе дома на улице Богданова. Улицы и дворы в разных микрорайонах города многократно затапливало, образовывались настоящие озера и водопады.

Источник — фото penzameteo.ru
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Гость||

Хоть грибы будут,а знать с голодухи не сдохнем. Для себя пока ещё не запретили собирать,поживём...

Гость||

Гость писал(a):

Хоть грибы будут,а знать с голодухи не сдохнем.
Я Б ПОЖРАЛ НА ХАЛЯВУ!!!

Гость||

Мы и так знаем - нам секретутка гидрометцентра ежедневно смски фигачит.

Гость||

Летом?! Дожди?! Да не может такого быть!

Гость||

Затопит все огороды !

Гость||

Гость писал(а):

> Летом?! Дожди?! Да не может такого быть!

Опять ты??? Жива- здорова?

Гость||

17.56, это для тебя дурачка ловушку поставили, а ты и клюнул.

Гость||

17.56 И правда - дурачок !

Гость||

Опять плитку на Московской за миллионы будут менять

Гость||

Вопрос в другом таких дождей не было очень очень давно и как себя поведут многоэтажки и ТЦ построенные на слабых грунтах , на заливных лугах и болоте вот главный вопрос . Как бы Заря не пошла в массовом масштабе .

Гость||

Что то дурачок умолк. Сдулся.

Имя: Гость
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