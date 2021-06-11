В Пензенской области дожди будут идти еще несколько дней

11.06.2021 | 14:55

Сильные дожди, которые начались в Пензенской области 7 июня, продолжатся. Об этом свидетельствует прогноз, размещенный пензенским гидрометцентром.

Так, в субботу, 12 июня, ночью ожидается 13...15 °С, днем - 24...26 °С и гроза, ветер юго-восточный умеренный.

13-го числа ночью прогнозируется 14...16 °С, днем - 24...26 °С и гроза. 14-го ночью - также 14...16 °С, днем - 25...27 °С и снова гроза. На протяжении обоих дней будет дуть умеренный южный ветер.

За последние дни погода доставила жителям Пензы много неудобств. К примеру, натиска стихии не выдержали тротуарная плитка на Московской, подпорная стенка во дворе дома на улице Богданова. Улицы и дворы в разных микрорайонах города многократно затапливало, образовывались настоящие озера и водопады.