Жители оригинально поздравили «Скидкино» с открытием магазинов

11.06.2021 | 12:37

В Пензе в один день состоялось открытие сразу двух магазинов «Скидкино» в обновленном формате: на Калинина, 27а, и Беляева, 41.

Жители Заводского района оригинально поздравили коллектив торговой точки. Они заполнили всю книгу жалоб и предложений праздничными пожеланиями в адрес администрации и сотрудников сети.

«Выражаем благодарность коллективу магазина «Скидкино» за обновленный вид торгового зала и размещение товаров. Так держать! Приятно было сегодня посетить ваш магазин. Очень благодарны продавцу и кассиру Валентине Иващенко за чуткое отношение к покупателям»;

«Уважаемый коллектив магазина «Скидкино» и руководство ООО «Караван»! С открытием нового магазина! Желаем успехов в работе, здоровья и процветания. Ваши покупатели»;

«Выражаем благодарность за обслуживание, за внимание и отзывчивость персонала и шаговую доступность продуктов», - написали жители, посетив праздничное открытие.

«Магазин на этом месте работает давно, своих покупателей мы знаем лично. Они благодарны нам за то, что всегда помогаем с выбором, предупреждаем о выгодных акциях и скидках. Обновленный формат позволил расширить ассортимент. Теперь еще больше продуктов и вещей, необходимых в быту, можно купить по приемлемым ценам», - рассказала продавец-кассир Валентина Иващенко.

За покупками в праздничный день открытия зашла мама троих детей Елена Спирягина.

«В обновленном «Скидкино» стало больше товаров. Цены приятные. Вечером с мужем придем еще раз за мясом», - призналась хозяйка.

Каждому покупателю с чеком от 500 рублей в подарок досталась шоколадная роза, а за покупку от 1 000 рублей гости смогли выбрать себе напиток по душе.

Расширение сети магазинов-дискаунтеров обусловлено запросом населения. В период экономических сложностей, когда на счету каждый рубль, приятно покупать все необходимое без ущерба для семейного бюджета.

Помимо продуктов питания, «Скидкино» предлагает товары для дома, бытовую химию, еду для животных. Благодаря удобной навигации нужный товар легко найти. У директора магазина больше нет офиса за пределом торговых площадей. Его обязанность - постоянно находиться в зале, следить за порядком и отвечать на все вопросы, возникающие у покупателей.

«Спасибо большое коллективу нашего «Скидкино»! Они открытые и всегда откликаются на наши просьбы!» - отметила постоянная покупательница Светлана Ефремова, поздравляя сеть с обновлением.