Общество

На 10 000 руб. смогут претендовать больше пензенских школьников

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Число пензенских семей, которым перечислят выплату в 10 000 рублей, увеличилось. Как в среду, 2 июня, сообщает ТАСС, скорректирован текст указа Президента РФ Владимира Путина о назначении меры поддержки.

Выплату глава государства анонсировал во время оглашения послания Федеральному Собранию РФ 21 апреля. Он отметил, что она распространяется на школьников. Позднее на официальном сайте Кремля появилось уточнение, что право на 10 000 рублей имеют семьи с детьми от 6 до 18 лет. 6 лет ребенку должно было исполниться до марта 2021-го.

2 июня на совещании с членами правительства Владимир Путин скорректировал текст указа, отметив, что поддержку окажут в том числе детям-первоклассникам, день рождения которых после марта.

Прием заявлений на единовременную выплату начнется 15 июля. Для оформления достаточно подать одно заявление. Сделать это можно онлайн, в МФЦ, ПФР или органах соцзащиты.

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Гость||

Ура,многострадальный 2003 год хоть что то урвёт!

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