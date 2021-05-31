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Общество

Smart-завод Betonium отличает качественная работа с заказчиками

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Известно, что летом повышается спрос на строительные материалы. Спросом пользуются те, что отличаются высоким качеством и безопасностью. Именно такие изготавливаются на smart-заводе Betonium.

Завод - высокотехнологичное пензенское предприятие индустриального домостроения. Уникальные технологии и масштабный объем производства выделяют его среди конкурентов.

На предприятии создан центр производственных мощностей, где собрано флагманское мировое оборудование. Это автоматизированные и роботизированные производственные линии, собственная лаборатория качества и грамотно выстроенная логистика.

Сердцем предприятия является завод башенного типа Simem, производящий все существующие марки бетона и раствора, в том числе мостовые бетоны с высокими эксплуатационными свойствами. Благодаря этим факторам smart-завод выпускает прочную, долговечную продукцию.

В ассортименте предприятия представлены все типы бетона и строительных растворов, фундаментные блоки и сваи, плиты, перекрытия и стеновые панели, а также дорожные и аэродромные плиты.

Расширенный парк автотехники и спецтехники оперативно доставляет домокомплекты. В нем есть машины мировых и крупнейших российских брендов: Hyndai, Volvo, NEFAZ, KAMAZ. Этот транспорт считается надежным и безопасным для транспортировки негабаритных грузов.

Все эти факторы позволяют smart-заводу Betonium занимать одну из лидирующих позиций на отраслевом рынке региона.

Быстрота оформления и выполнения заказа - важный показатель качества работы с клиентами.

Получить более подробную информацию об ассортименте или сделать сделать заказ удобным способом можно, позвонив по телефону (8412)-20-40-60 или оставив заявку на сайте betoniym.com.

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