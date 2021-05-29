Общество

В Пензе «пропавшие» курсанты были отчислены в феврале

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Стала известна информация о двух курсантах из Никарагуа, обучавшихся в Пензенском артиллерийском инженерном институте.

Ранее интернет-газета «Лента.ру» объявила, что иностранцы ушли из казармы и не вернулись.

В свою очередь, федеральный телеканал РЕН ТВ сообщает, что курсанты покинули Пензу еще в конце 2020 года. Они планировали съездить на родину и больше к учебе не приступили.

«Как удалось выяснить РЕН ТВ, договор об обучении с «пропавшими» с февраля 2021 года был расторгнут. И именно поэтому, по всей видимости, из Никарагуа студенты не вернулись», - говорится в сообщении.

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Гость||

Вот незадача?!

Гость||

Уволили задним числом, чтоб не вешать проблему. Я не я и курсанты не моя

Гость||

Если РЕН-ТВ подключилось, то на самом деле рептилоиды вадавали себя за курсантов, но после водки маскировка пропала, пришлось линять

Гость||

Шпиёны они были! Почуяли слежку и смылись.

Гость||

Говорит старуха деду:"Я в Америку уеду!".

"Что ты, старая звезда, туда не ходят поезда!"

Имя: Гость
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