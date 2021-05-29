В Пензе «пропавшие» курсанты были отчислены в феврале

29.05.2021 | 10:31

Стала известна информация о двух курсантах из Никарагуа, обучавшихся в Пензенском артиллерийском инженерном институте.

Ранее интернет-газета «Лента.ру» объявила, что иностранцы ушли из казармы и не вернулись.

В свою очередь, федеральный телеканал РЕН ТВ сообщает, что курсанты покинули Пензу еще в конце 2020 года. Они планировали съездить на родину и больше к учебе не приступили.

«Как удалось выяснить РЕН ТВ, договор об обучении с «пропавшими» с февраля 2021 года был расторгнут. И именно поэтому, по всей видимости, из Никарагуа студенты не вернулись», - говорится в сообщении.