В Пензе пропали два курсанта из Никарагуа

В Пензе два курсанта из Никарагуа ушли из казармы артиллерийского инженерного института в неизвестном направлении и пропали. Об этом пишет интернет-газета «Лента.ру» со ссылкой на РЕН ТВ.
Инцидент произошел 23 мая. Информация о нем поступила от военного атташе при посольстве Никарагуа в России.
Уточняется, что курсанты планировали отпуск, но не уведомили военного атташе о планах своего передвижения.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту, также сообщает «Лента.ру».
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