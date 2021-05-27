Сетевое издание|18+|Пятница|28 мая 2021|01:48
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Происшествия

В Пензе пропали два курсанта из Никарагуа

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В Пензе два курсанта из Никарагуа ушли из казармы артиллерийского инженерного института в неизвестном направлении и пропали. Об этом пишет интернет-газета «Лента.ру» со ссылкой на РЕН ТВ.

Инцидент произошел 23 мая. Информация о нем поступила от военного атташе при посольстве Никарагуа в России.

Уточняется, что курсанты планировали отпуск, но не уведомили военного атташе о планах своего передвижения.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту, также сообщает «Лента.ру».

Источник — lenta.ru
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Гость||

Цирк достраивают, там ищите

Гость||

Девчули!!!! Отпускайте пацанов...

Гость||

Широка страна моя родная,много в ней лесов,полей и рек. ..

Гость||

Прониклись идеями Чучхе,в отпуск на Донбасс,очередные ихтамнеты.

Гость||

Клещи сожрали?

Гость||

Вот девки развлекаются четвёртый день подряд. Правильно все экзотично и необычно. Жалко растоваться. Вы их там кормите хорошенько.

Гость||

Мдя уж.Не ту страну назвали Гондурасом....

Гость||

А в Никарагуа народ живёт лучше,чем в Пензе?

Гость||

Гость писал(a):

А в Никарагуа народ живёт лучше,чем в Пензе?
Если уж папуасы нас по зарплате обогнали, то уж в Никарагуа минимум не хуже.

Гость||

Белоруссии отказано в приеме первенства Европы по велотреку. Об этом распорядились в Европейском союзе велосипедистов.

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Новую страну-хозяйку турнира союз пока не называет. Отмене чемпионата в Белоруссии предшествовал отказ

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Гость||

Вааще!!! Ихний король нашему царю не простит!

Гость||

На днях видел одного на стройке рядом с Ивановской баней, почему то подумалось, что из Никарагуа.

Гость||

Гость писал(a):

Белоруссии отказано в приеме первенства Европы по велотреку. Об этом распорядились в Европейском
Пусть цеевропэйцы у себя катаются в гейропе.

Гость||

Гость писал(a):

Если уж папуасы нас по зарплате обогнали, то
Ты за зарплату маму родную продашь?

Имя: Гость
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