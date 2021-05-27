В Пензе пропали два курсанта из Никарагуа

27.05.2021 | 15:59

В Пензе два курсанта из Никарагуа ушли из казармы артиллерийского инженерного института в неизвестном направлении и пропали. Об этом пишет интернет-газета «Лента.ру» со ссылкой на РЕН ТВ.

Инцидент произошел 23 мая. Информация о нем поступила от военного атташе при посольстве Никарагуа в России.

Уточняется, что курсанты планировали отпуск, но не уведомили военного атташе о планах своего передвижения.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту, также сообщает «Лента.ру».