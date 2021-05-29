В Пензе подвели итоги областного конкурса «Успешная семья»

29.05.2021 | 20:30

На региональном конкурсе «Успешная семья» всем было что показать, рассказать, чем удивить. В финал вышли пять семей из разных районов Пензенской области. А всего в мероприятии приняло участие 186 ячеек общества.

«Это говорит о том, что в Пензенской области есть прекрасные традиции, которые дают нам основы самого главного для общества - культа хорошей семьи», - отметил врио заместителя председателя правительства Пензенской области Вячеслав Космачев.

Свои фланги Агишевы из Пензенского района укрепили тяжелой артиллерией - бабушками. Так все вместе и дошагали до финала конкурса.

«У них выбора не было - это группа поддержки. Три этапа: презентация нашей семьи, выступление (рассказываем стихи, поем песни, танцуем), выступление в национальных костюмах и стихотворение про Пензу», - уточнил участник конкурса Марат Агишев.

В семье Валякиных из Каменского района делают упор на творчество. Все поделки и игрушки дети мастерят под чутким руководством мамы.

«Любим рисовать, путешествовать, отдыхать на природе, периодически выезжаем на ночевку с палаткой», - рассказала участница конкурса Мария Валякина.

В этом году примером для всех стала семья Агишевых. Победителям вручили приз в размере 50 тысяч рублей, всем остальным финалистам - по 25 тысяч.