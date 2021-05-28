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Общество

Антитеррор по-пензенски: в школах отключают системы контроля

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В четверг, 27 мая, врио министра образования Александр Воронков рассказал о проблемах с антитеррористической защищенностью учебных заведений в Пензенской области.

Он признал, что 158 объектов из 1 060 (15%) не имеют систем оповещения о потенциальной угрозе возникновения ЧС. При этом все заведения оснащены тревожной кнопкой.

Также он сообщил, что 100% объектов оборудованы системами контроля управления доступом (СКУД, регистрация входа/выхода), однако при проверках выявляется, что не всегда они в рабочем состоянии.

«Их просто обесточивают, чтобы быстрее была проходимость. Это недопустимо», - констатировал Александр Воронков.

Врио губернатора Олег Мельниченко возмутился происходящим: «А как мы это будем контролировать? Должна быть какая-то система, личная ответственность руководителя учреждения. Если при проверках выявляется отключение СКУДа, в отношении руководителя следует дисциплинарное воздействие. Надо не констатировать факт, а говорить, какие меры будут предприняты, чтобы эти СКУДы не отключались. На них потратили бюджетные деньги, их поставили, а потом, видите ли, их берут и отключают.

Введите персональную ответственность за работу этих СКУДов. Если при проверке окажется, что этот СКУД вытащили из розетки, пусть отвечает должностное лицо. Введите нормальную систему ответственности. А то получится как с тем бассейном, где двери нараспашку, входи кто хошь, неси что хошь, заливай что хочешь - в результате чуть не получили трагедию с детьми».

Мельниченко имел в виду ЧП в нижнеломовском бассейне «Волна», случившееся 24 апреля, когда замдиректора районной детско-юношеской спортивной школы, будучи нетрезвым, влил в емкость фильтрования оборудования с хлором кислоту, не предусмотренную для данной емкости. Это привело к химической реакции и испарению хлора в воздух. В итоге отравились 20 ребят в возрасте от 10 до 14 лет, занимавшиеся в тот момент плаванием.

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Гость||

а очередь в школу для прохождения скуда за сколько часов занимать

Гость||

penzainform.ru писал(a):

отключение СКУДа
Может попробует сам через этот скуд пройто? Там на все звенит. Догола будут детей раздевать?

Гость||

Отключают. потому что они создают кучу проблем, а не решают вообще ничего, кроме галочки у чиновников. Самое главное это понятно абсолютно всем, даже детям, но все продолжают делать хорошую мину при плохой игре.

Гость||

Еще надо газоанализаторы на входе поставить. Мало ли, вдруг кто "С-4" в школу попрёт?

Гость||

Воронкова под следствие и на нары!

Гость||

От этих рамок толку 0 !!! Прошел человек-запищала рамка, дальнейшие действия охранника какие ??? Ответ- НИКАКИЕ, он/она дальше сидят на своем стуле. Получается смысла от этих рамок нет. А если осматривать всех, на кого запищала рамка-то в школу нужно выходить в 6 утра, чтобы к 8 пройти в школу.

Имя: Гость
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