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Общество

В Пензенской области спасли лебедя, перенесшего нападение выдры

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Во второй половине мая житель рабочего поселка Земетчино увидел, что на местном пруду выдра напала на лебедя-шипуна и нанесла ему серьезную травму.

Сельчанин сообщил о бедственном положении жертвы сотруднику охотуправления и производственному инспектору охотничьего угодья «Земетчинское».

Специалисты забрали птицу и целую неделю выхаживали ее: обрабатывали рану, давали антибиотики.

«Когда же лебедь совершенно поправился, его выпустили в частный пруд в Земетчинском районе», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» подробности истории в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Жители региона не в первый раз спасают лебедей-шипунов, занесенных в Красную книгу региона. В декабре прошлого года в Бековском районе один из четырех лебедей, зимовавших в полынье на Хопре, примерз ко льду. Его отправили в Пензенский зоопарк для реабилитации, а за оставшимися птицами присматривали местные жители.

В июне 2020-го в селе Белынь Пачелмского района в один из дворов с неба спустился обессилевший молодой лебедь-шипун. Его также поместили на карантин в Пензенский зоопарк, чтобы впоследствии выпустить в естественную среду обитания.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

как может крыса одолеть лебедя, гусь не испугается и забьет крыльями и клювлом а тут лебедь

Гость||

Какие отзывчивые люди. Спасибо им.

Гость||

Выдра есть хотела, кто-то спас выдру от голода? Ей детенышей кормить надо было, а теперь они все погибли от голода....

Гость||

Выдра или ондатра?

Гость||

Гость писал(a):

Выдра или ондатра?
Именно выдра , ондатра максимум лягушки ,мелкая рыба и моллюски , трава и корешки , а вот выдра это реальный хищник , при чем коллективный и нападают стаями .

Гость||

"выпустили в частный пруд в Земетчинском районе"

Это типа пруд какого-нибудь "стрючка", типа заимки, кто там хозяин?

Имя: Гость
Комментарий:

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