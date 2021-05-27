В Пензенской области спасли лебедя, перенесшего нападение выдры

27.05.2021 | 12:55

Во второй половине мая житель рабочего поселка Земетчино увидел, что на местном пруду выдра напала на лебедя-шипуна и нанесла ему серьезную травму.

Сельчанин сообщил о бедственном положении жертвы сотруднику охотуправления и производственному инспектору охотничьего угодья «Земетчинское».

Специалисты забрали птицу и целую неделю выхаживали ее: обрабатывали рану, давали антибиотики.

«Когда же лебедь совершенно поправился, его выпустили в частный пруд в Земетчинском районе», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» подробности истории в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Жители региона не в первый раз спасают лебедей-шипунов, занесенных в Красную книгу региона. В декабре прошлого года в Бековском районе один из четырех лебедей, зимовавших в полынье на Хопре, примерз ко льду. Его отправили в Пензенский зоопарк для реабилитации, а за оставшимися птицами присматривали местные жители.

В июне 2020-го в селе Белынь Пачелмского района в один из дворов с неба спустился обессилевший молодой лебедь-шипун. Его также поместили на карантин в Пензенский зоопарк, чтобы впоследствии выпустить в естественную среду обитания.