Пензенцы просят вернуть в сквер имени Пушкина сказочных героев

На встрече главы администрации Пензы с жителями Ленинского района, состоявшейся в четверг, 20 мая, шла речь о дальнейшем преобразовании сквера имени Пушкина.
В 2019 году эта зеленая зона заняла 5-е место в рейтинговом голосовании горожан за благоустройство общественных мест.
В 2020-м сквер капитально отремонтировали: обустроили поливочный водопровод, сделали подсветку, замостили пешеходные зоны.
В 2021-м работы продолжились: после зимы были устранены некоторые недочеты, установлены лавочки и урны. Однако пензенцы считают, что необходимо вернуть скверу его сказочное оформление. Герои пушкинских сказок появились здесь еще в 2012 году, а потом исчезли.
«Деревянные элементы пришли в негодность, те, что сохранились, переданы в парк имени В. Г. Белинского. В данной зоне отдыха по проекту установим детскую игровую площадку», - так объяснил ситуацию мэр Пензы.
Участники встречи предложили вновь украсить сквер мифическими персонажами.
«Андрей Лузгин поручил проработать тематическое украшение сквера в преддверии Пушкинского дня России», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.
Сквер Пушкина должен стать сквером ,а не каменным-плацем! Надо убрать лишнюю плитку, ликвидировать лишние дорожки и вернуть газоны! Надо вернуть уничтоженную живую изгородь из кустарников которая отделяла сквер от дорог и была варварски уничтожена! Надо высадить там деревья!