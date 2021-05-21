Общество

Пензенцы просят вернуть в сквер имени Пушкина сказочных героев

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На встрече главы администрации Пензы с жителями Ленинского района, состоявшейся в четверг, 20 мая, шла речь о дальнейшем преобразовании сквера имени Пушкина.

В 2019 году эта зеленая зона заняла 5-е место в рейтинговом голосовании горожан за благоустройство общественных мест.

В 2020-м сквер капитально отремонтировали: обустроили поливочный водопровод, сделали подсветку, замостили пешеходные зоны.

В 2021-м работы продолжились: после зимы были устранены некоторые недочеты, установлены лавочки и урны. Однако пензенцы считают, что необходимо вернуть скверу его сказочное оформление. Герои пушкинских сказок появились здесь еще в 2012 году, а потом исчезли.

«Деревянные элементы пришли в негодность, те, что сохранились, переданы в парк имени В. Г. Белинского. В данной зоне отдыха по проекту установим детскую игровую площадку», - так объяснил ситуацию мэр Пензы.

Участники встречи предложили вновь украсить сквер мифическими персонажами.

«Андрей Лузгин поручил проработать тематическое украшение сквера в преддверии Пушкинского дня России», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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Гость||

Сквер Пушкина должен стать сквером ,а не каменным-плацем! Надо убрать лишнюю плитку, ликвидировать лишние дорожки и вернуть газоны! Надо вернуть уничтоженную живую изгородь из кустарников которая отделяла сквер от дорог и была варварски уничтожена! Надо высадить там деревья!

Гость||

ой сказочных героев отдайте тем, кто по ним скучает. Это сквер в центре города, а не парк для детей))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенцы просят вернуть в сквер имени Пушкина сказочных героев
Ещё пензенцы просят вернуть фонтан и убрать уродский арт-шлак в сквере "45-й Мередиан".

Гость||

И "лебедей" из покрышек не забудьте с десяток поставить!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенцы просят вернуть в сквер имени Пушкина сказочных героев
Если вы согласно проекту "преображения" ликвидируете фонтан в сквере «Журавли» на улице Пионерской, то пензенцы будут просить вернуть фонтан. Напрягите мозги. В Пензе фонтанов и так практически не осталось.

Гость||

Гость писал(a):

И "лебедей" из покрышек не забудьте с десяток поставить!!
Нет ничего плохого в использовании покрышек в качестве дворовых элементов благоустройства.

Гость||

Сказочные долбоклюи просят вернуть сказочные коряги. Вам кентавра мало?

Мотовилов (гость)||

Гость писал(а):

> Сквер Пушкина должен стать сквером ,а не каменным-плацем! Надо убрать

> лишнюю плитку, ликвидировать лишние дорожки и вернуть газоны! Надо вернуть

> уничтоженную живую изгородь из кустарников которая отделяла сквер от дорог

> и была варварски уничтожена! Надо высадить там деревья!

=====================================

Превратили в хорошо ухоженное кладбище (произведений Пушкина). А кладбища Пензы - в давно запущенные скверы.

Мотовилов (гость)||

Форум тоже зачистили от картинок. Одна похоронная команда работает.

Гость||

Гость писал(a):

Сказочные долбоклюи просят вернуть сказочные коряги. Вам кентавра мало?
Опять болезные в тему подтянулись.

Гость||

Мотовилов (гость) писал(a):

Форум тоже зачистили от картинок
От каких?

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