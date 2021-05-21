Пензенцы просят вернуть в сквер имени Пушкина сказочных героев

21.05.2021 | 17:41

На встрече главы администрации Пензы с жителями Ленинского района, состоявшейся в четверг, 20 мая, шла речь о дальнейшем преобразовании сквера имени Пушкина.

В 2019 году эта зеленая зона заняла 5-е место в рейтинговом голосовании горожан за благоустройство общественных мест.

В 2020-м сквер капитально отремонтировали: обустроили поливочный водопровод, сделали подсветку, замостили пешеходные зоны.

В 2021-м работы продолжились: после зимы были устранены некоторые недочеты, установлены лавочки и урны. Однако пензенцы считают, что необходимо вернуть скверу его сказочное оформление. Герои пушкинских сказок появились здесь еще в 2012 году, а потом исчезли.

«Деревянные элементы пришли в негодность, те, что сохранились, переданы в парк имени В. Г. Белинского. В данной зоне отдыха по проекту установим детскую игровую площадку», - так объяснил ситуацию мэр Пензы.

Участники встречи предложили вновь украсить сквер мифическими персонажами.

«Андрей Лузгин поручил проработать тематическое украшение сквера в преддверии Пушкинского дня России», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.