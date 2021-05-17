Сетевое издание|18+|Понедельник|17 мая 2021|16:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+28oC
+29oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+29oC
+30oC
Завтра | Ясно |

Общество

В Пензенской области обратят внимание на качество школьной еды

Печать

В Пензенской области ужесточат контроль над госзакупками продуктов питания для бюджетных учреждений. Такое решение было принято на заседании в региональном правительстве в понедельник, 17 мая.

«В сфере обеспечения детским питанием есть нарушения, связанные с качеством поставляемых продуктов и оказанием услуг в сфере общественного питания», - заявил врио губернатора Олег Мельниченко.

Он поручил проанализировать правовую основу взаимодействия учебных заведений, столовых с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, комбинатами детского питания, выявить аффилированные лица, проверить поставки на соответствие рациона питания примерному меню, пищевой ценности.

Кроме того, решено разработать нормативно-правовые акты, которые ужесточили бы порядок и условия государственных закупок продуктов для образовательных и других детских учреждений.

При этом финансовую деятельность самих заведений проверят на соответствие действующему законодательству.

Врио министра образования Александр Воронков сообщил, что во всех школах присутствует горячее питание. 22 из них обслуживает комбинат школьного питания, 173 организуют процесс самостоятельно, 103 закупают услугу у предприятий, предпринимателей.

Участники заседания обсудили возможность введения в области единого рекомендуемого меню, уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Случаи, когда в школы и детсады области поставлялась просрочка, нередки. Только за три с половиной месяца 2021-го в регионе привлекли к ответственности более 25 индивидуальных предпринимателей, оформлявших электронные ветеринарно-сопроводительные документы на поставляемую в соцучреждения продукцию животноводства с истекшим сроком годности.

0
0
0
0
 
Гость||

Один комбинат должен быть

Гость||

Каждый год одно и то же. Ничего не меняется. Готовят на хлорной воде из под крана. Любите суп и чай с хлоркой? И еда не вкусная.

Гость||

Воронкова под следствие!

Гость||

Детей собак и свиней кормят из одной посуды

Гость||

В Вологодском институте права и экономики ФСИН произошло массовое отравление курсантов. Как сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, к утру понедельника было зарегистрировано 86 случаев острой кишечной инфекции.

69 человек были госпитализированы, остальные проходят амбулаторное лечение.

«Основные жалобы — высокая температура, недомогание, слабость, головокружение, боль в животе. За пределы Вологодской области никто не выезжал, контакт с инфекционными больными все отрицают. Происшествие произошло на территории Вологды», — подчеркнул губернатор.

Противоэпидемические мероприятия проводятся силами ФСИН.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Специалисты обследуют пищеблок вуза и расположенное на территории учебного заведения кафе.

Гость||

у нас в саду детишки трованулись

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте