В Пензенской области обратят внимание на качество школьной еды

17.05.2021 | 15:43

В Пензенской области ужесточат контроль над госзакупками продуктов питания для бюджетных учреждений. Такое решение было принято на заседании в региональном правительстве в понедельник, 17 мая.

«В сфере обеспечения детским питанием есть нарушения, связанные с качеством поставляемых продуктов и оказанием услуг в сфере общественного питания», - заявил врио губернатора Олег Мельниченко.

Он поручил проанализировать правовую основу взаимодействия учебных заведений, столовых с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, комбинатами детского питания, выявить аффилированные лица, проверить поставки на соответствие рациона питания примерному меню, пищевой ценности.

Кроме того, решено разработать нормативно-правовые акты, которые ужесточили бы порядок и условия государственных закупок продуктов для образовательных и других детских учреждений.

При этом финансовую деятельность самих заведений проверят на соответствие действующему законодательству.

Врио министра образования Александр Воронков сообщил, что во всех школах присутствует горячее питание. 22 из них обслуживает комбинат школьного питания, 173 организуют процесс самостоятельно, 103 закупают услугу у предприятий, предпринимателей.

Участники заседания обсудили возможность введения в области единого рекомендуемого меню, уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Случаи, когда в школы и детсады области поставлялась просрочка, нередки. Только за три с половиной месяца 2021-го в регионе привлекли к ответственности более 25 индивидуальных предпринимателей, оформлявших электронные ветеринарно-сопроводительные документы на поставляемую в соцучреждения продукцию животноводства с истекшим сроком годности.