В пензенской школе ученики осваивают туристские навыки

15.05.2021 | 17:00

Идея проекта «Город без границ» возникла у Алексея Кирсанова, когда он был директором пензенской средней школы № 18. Его цель - ознакомить молодежь Октябрьского района со спортивным туризмом, провести для них мастер-классы, показать снаряжение для соревнований и походов.

«Написали, разработали, подали на конкурс проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в городскую администрацию, выиграли грант - без малого 300 тысяч рублей. Теперь приступаем к реализации», - рассказал начальник отдела Управления образования г. пензы Алексей Кирсанов.

Уже составлено расписание занятий, которые школьники из разных образовательных учреждений Октябрьского района смогут посетить. Главный тренер - учитель ОБЖ школы № 18 Алексей Юняткин.

«Это физическая подготовка, техническая (умение работать со снаряжением). Также это возможность выбираться и летом, и в другое время года куда-то за город, бывать в новых местах», - пояснил педагог.

Помогать в занятиях будут добровольцы с областной станции юных туристов. Там же после мастер-классов пройдут соревнования - финальная часть проекта.