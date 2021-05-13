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Общество

На Зареченском кладбище расчищают новый участок под могилы

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На кладбище Заречного, расположенном за пределами закрытой зоны, начали расчищать от деревьев и кустов новую территорию. Она расположена рядом с храмом-часовней Праведного Лазаря Четверодневного.

Как сообщает портал «Заречье сегодня», имеющаяся земля уже почти полностью занята: в месяц появляется около 70 новых могил. Поэтому началась подготовка нового участка под захоронения.

На его благоустройство по итогам электронного аукциона заключен контракт с муниципальным предприятием «Комбинат благоустройства и лесного хозяйства».

На первом этапе планируется вырубить около 400 деревьев и кустарников и выкорчевать пни. Затем участок распланируют и благоустроят, поставив поблизости мусорные контейнеры и резервуары для воды.

Ранее сообщалось, что в Пензе новые места для усопших будут расположены рядом с Восточным кладбищем на Осенней улице. Планируется не только подготовить землю под захоронение, но и обустроить подъездную дорогу, парковку и инженерную инфраструктуру.

Источник — фото zarpressa.ru
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Гость||

зачнм людей в землю зарывают на съедение червям??????

Гость||

А кто такие Виктор и Нэнночка чьи мемориалы прямо в центре западного кладбища? Дат рождения и смерти нет- значит они живы и заранее себе место подготовили? 4 на 4 неплохо для каждого захоронения! А так можно?!

Гость||

Непонел, Малышева по первому говорила что ковид это чудо чудное. А тут кладбища расширяют

Гость||

Крематорий надо строить, а не лес убивать!

Гость||

4х4 это цигане скорее всего.Их вместе с телевизорами и телефонами укладывают...

Гость||

Гость писал(a):

Крематорий надо строить, а не лес убивать!
Отметился, молодец!

Гость||

Гость писал(a):

Их вместе с телевизорами и телефонами укладывают...
жаль что не с прислугой и женами пока, но кто его знает куда нас прогрес заведет

Гость||

Гость писал(a):

Гость|13.05.2021 12:51|

зачнм людей в землю зарывают на съедение червям??????

из глины ВСЕВЫШНИЙ создал человека и в глину же должен уйти, а сжиганию ВСЕВЫШНИМ подвергаются рептилоиды-бесы-шайтаны

Имя: Гость
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