На Зареченском кладбище расчищают новый участок под могилы

На кладбище Заречного, расположенном за пределами закрытой зоны, начали расчищать от деревьев и кустов новую территорию. Она расположена рядом с храмом-часовней Праведного Лазаря Четверодневного.
Как сообщает портал «Заречье сегодня», имеющаяся земля уже почти полностью занята: в месяц появляется около 70 новых могил. Поэтому началась подготовка нового участка под захоронения.
На его благоустройство по итогам электронного аукциона заключен контракт с муниципальным предприятием «Комбинат благоустройства и лесного хозяйства».
На первом этапе планируется вырубить около 400 деревьев и кустарников и выкорчевать пни. Затем участок распланируют и благоустроят, поставив поблизости мусорные контейнеры и резервуары для воды.
Ранее сообщалось, что в Пензе новые места для усопших будут расположены рядом с Восточным кладбищем на Осенней улице. Планируется не только подготовить землю под захоронение, но и обустроить подъездную дорогу, парковку и инженерную инфраструктуру.
зачнм людей в землю зарывают на съедение червям??????