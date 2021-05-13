На Зареченском кладбище расчищают новый участок под могилы

13.05.2021 | 12:39

На кладбище Заречного, расположенном за пределами закрытой зоны, начали расчищать от деревьев и кустов новую территорию. Она расположена рядом с храмом-часовней Праведного Лазаря Четверодневного.

Как сообщает портал «Заречье сегодня», имеющаяся земля уже почти полностью занята: в месяц появляется около 70 новых могил. Поэтому началась подготовка нового участка под захоронения.

На его благоустройство по итогам электронного аукциона заключен контракт с муниципальным предприятием «Комбинат благоустройства и лесного хозяйства».

На первом этапе планируется вырубить около 400 деревьев и кустарников и выкорчевать пни. Затем участок распланируют и благоустроят, поставив поблизости мусорные контейнеры и резервуары для воды.

Ранее сообщалось, что в Пензе новые места для усопших будут расположены рядом с Восточным кладбищем на Осенней улице. Планируется не только подготовить землю под захоронение, но и обустроить подъездную дорогу, парковку и инженерную инфраструктуру.