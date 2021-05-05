Общество

Директором Пензенского объединения автовокзалов стал Владимир Грибов

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Руководителем АО «Пензенское объединение автовокзалов», занимающегося организацией пассажирских автобусных перевозок в области и за ее пределами, стал Владимир Грибов, в свое время возглавлявший Пензенский автовокзал.

Информация о новом директоре уже имеется на официальном сайте компании.

Ранее пост занимал Роберт Степанов. О его уходе с должности стало известно 12 апреля на совещании в региональном правительстве.

Тогда же врио губернатора Олег Мельниченко поручил председателю счетной палаты Михаилу Макарову и министру финансов Любови Финогеевой проверить работу предприятия.

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Гость||

А работу Тамалинских предприятий не поручил проверить?

Гость||

Кто это вообще такой？

Гость||

Уберите с автовокзала шаурмистов и овощистов,приезжаеш как в самарканд

Гость||

Столовую бы хорошую на самом вокзале. Чтоб обед стоил рублей 150. Чтоб доступно было

Гость||

Смысл брать шаурму эту и передареные пирожки, проще купить тарелку супа

Гость||

А когда там на в ходе мужиков говорящих населеные пункты разгонять им теперь козырек соорудить что бы ветер и дождь не мешал

Гость||

Мутовкин должен быть отстранен решительно быстро от должности.

Имя: Гость
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