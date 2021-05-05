Директором Пензенского объединения автовокзалов стал Владимир Грибов

05.05.2021 | 16:28

Руководителем АО «Пензенское объединение автовокзалов», занимающегося организацией пассажирских автобусных перевозок в области и за ее пределами, стал Владимир Грибов, в свое время возглавлявший Пензенский автовокзал.

Информация о новом директоре уже имеется на официальном сайте компании.

Ранее пост занимал Роберт Степанов. О его уходе с должности стало известно 12 апреля на совещании в региональном правительстве.

Тогда же врио губернатора Олег Мельниченко поручил председателю счетной палаты Михаилу Макарову и министру финансов Любови Финогеевой проверить работу предприятия.