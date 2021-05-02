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Общество

В микрорайоне Арбеково появится улица имени Ларисы Яшиной

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В Пензе одной из улиц в микрорайоне Арбеково присвоят имя Ларисы Яшиной. Решение об этом приняли на заседании городской думы в пятницу, 30 апреля.

За то, чтобы улица в Арбекове носила имя прославленной поэтессы, проголосовало 25 народных избранников. На карте ей еще предстоит появиться: там запланирована многоэтажная жилая застройка. Рядом располагаются улицы 65-летия Победы, Ульяновская и Абрикосова.

Лариса Яшина ушла из жизни 7 ноября 2020 года. Ей было 79 лет. Поэтесса была членом союзов писателей и журналистов, автором больше десятка книг, ее стихи публиковались во многих коллективных сборниках.

Похоронили знаменитую пензячку на Аллее Славы Новозападного кладбища.

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Гость||

Когда Бог хочет наказать он лишает разума

Гость||

У этой территории нет будущего, потому что Циолковский был бедным учителем в Калуге, а К ешинская купалась в роскоши до старости ,жируя на бриллиантах из России.

Гость||

Хорошо не в Заре...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

проголосовало 25 народных избранников.
Не надо это сборище называть народными избранниками! Народ их не избирал

Гость||

Улица имени алкоголички

Гость||

penzainform.ru писал(a):

За то, чтобы улица в Арбекове носила имя прославленной поэтессы, проголосовало 25 народных избранников
Бред продолжается . . . .

Гость||

Как в СССР говаривал Райкин - сделали по блату. Влиятельная сов-парт-комсомольская активистка. В науке ноль.

Стишки, на мой взгляд, серые, их даже в памяти удержать нелегко.

Новосельцева очень символически рядом оказалась. И чего доброго, тоже имя присвоят. А чего хорошего для людей сделала?

Гость||

Никто и не знал этой поэтессы, фамилию слышал и всё .

Имя: Гость
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