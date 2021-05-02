В микрорайоне Арбеково появится улица имени Ларисы Яшиной

02.05.2021 | 15:24

В Пензе одной из улиц в микрорайоне Арбеково присвоят имя Ларисы Яшиной. Решение об этом приняли на заседании городской думы в пятницу, 30 апреля.

За то, чтобы улица в Арбекове носила имя прославленной поэтессы, проголосовало 25 народных избранников. На карте ей еще предстоит появиться: там запланирована многоэтажная жилая застройка. Рядом располагаются улицы 65-летия Победы, Ульяновская и Абрикосова.

Лариса Яшина ушла из жизни 7 ноября 2020 года. Ей было 79 лет. Поэтесса была членом союзов писателей и журналистов, автором больше десятка книг, ее стихи публиковались во многих коллективных сборниках.

Похоронили знаменитую пензячку на Аллее Славы Новозападного кладбища.