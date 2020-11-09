В Пензе простились с известной поэтессой Ларисой Яшиной

09.11.2020 | 18:51

Она не любила, когда про нее говорили «поэтесса». Свою профессию позиционировала исключительно в мужском роде. Пенза простилась с известным поэтом Ларисой Яшиной, творчество которой навсегда останется в душах тысяч людей.

У храма Николая Чудотворца в Ахунах собрались те, кто лично знал Ларису Ивановну, а также просто поклонники ее безграничного таланта. С писателем с большой буквы заслуженную артистку России Раису Лобанову судьба свела почти 40 лет назад.

«Она пришла потом работать в филармонию, мы вместе работали в группе, ездили по области на гастроли. Она всегда читала свои чудесные стихи. Свои стихи она написала для всех, она оставила такой вклад и такую память о себе. О каждом человеке она написала добрые, теплые, хорошие слова», - рассказала Раиса Лобанова.

Лариса Яшина являлась членом союзов писателей и журналистов. Свет увидел более десяти ее авторских книг, стихи публиковались и во многих коллективных сборниках. А когда-то она сама давала путевку в жизнь своим коллегам - вела колонку в одной из пензенских газет, где можно было прочесть произведения начинающих авторов. Евгений Шилов тогда руководил этим печатным изданием.

«Человек талантливый, поэт российского уровня. Чтобы быть поэтом российского уровня, нужно сохранять живую душу. Как жизнь ее ни топтала, как порой ни ставила в сложные ситуации, она сохраняла эту душу», - отметил ныне директор ЦКиД Евгений Шилов.

Похоронили Ларису Яшину на Новозападном кладбище, на Аллее Славы. Ей было 79 лет.