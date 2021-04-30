Школу в Мичуринском решили строить в две смены

30.04.2021 | 11:07

Школу в поселке Мичуринском под Пензой будут возводить в две смены. Соответствующее решение приняли на заседании штаба, которое провел министр строительства и дорожного хозяйства области Александр Гришаев.

Его участники рассмотрели вопросы обустройства стройплощадки и организации работ, обсудили наличие необходимых строительных материалов и специалистов.

«Александр Гришаев дал поручение к следующему штабу навести порядок на строительной площадке, подготовить дорожную карту строительства, предоставить список имеющихся материалов и договоры поставок строительных материалов», - сообщили в пресс-службе минстроя.

С 4 мая работы на объекте планируют вести в две смены.

«Установите освещение и грамотно организуйте строительный процесс», - поставили задачу подрядчику.

Контракт на строительство школы в Мичуринском подписали в начале апреля, но работа началась не сразу. От подрядной организации уже требовали увеличить темпы.

Срок окончания строительства - 20 декабря 2021 года. По данным портала государственных закупок, сумма контракта - 208 млн 266 тыс. 360 рублей.