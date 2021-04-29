В Пензенской области вновь выявили поддельные рубли и доллары

29.04.2021 | 13:21

В Пензенской области в I квартале текущего года были обнаружены 42 поддельные банкноты Банка России. Это почти вдвое меньше, чем в январе - марте 2020-го.

Среди фальшивок по-прежнему лидируют пятитысячные купюры (74%, 31 штука). На втором месте - подделки 1 000 рублей (9 штук). Еще две банкноты имели номинал 500 рублей.

Кроме этого, была выявлена одна поддельная купюра в 100 долларов США.

Чаще всего фальшивки обнаруживают в кассах автозаправочных станций, аптек, магазинов, а также на рынках.

«Информацию о признаках подлинности денежных знаков можно получить на официальном сайте Банка России, на просветительском сайте «Финансовая культура», а также в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России», - сообщила ИА главный эксперт по взаимодействию с общественностью и СМИ отделения Галина Худякова.