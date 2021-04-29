Сетевое издание|18+|Четверг|29 апр 2021|10:40
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Пензе проверят «многострадальные» лавочки в сквере Славы

Печать

На ряде пензенских объектов, где в 2020 году проводилось благоустройство, остались некоторые недоделки. Об этом говорилось в среду, 28 апреля, на планерке в администрации Пензы.

«Фонтан, Соборная площадь, Оборонительный вал, Дом офицеров - эти объекты нужно еще раз пройти. Где-то подсыпать грунт и досеять траву, где-то задумки архитектора довести до конца и воплотить в реальность. На Фонтане, в частности, стоит вопрос озеленения: не все из концепции выполнено», - отметил глава администрации Пензы Андрей Лузгин, обращаясь к своему заместителю Магомеду Агамагомедову.

Особое внимание мэр просил обратить на сквер Славы. Ранее пензенцы в соцсетях раскритиковали конструкции, установленные на этой общественной территории, назвав столы и лавочки «одноразовыми».

«Мы договаривались, что вы вместе с автором концепции еще раз оцените, насколько задумка была реализована и что нужно доделать. Отдельно посмотрите многострадальные лавочки, которые осветили СМИ. Там три в одном направлении стоят, а четвертая развернута», - указал мэр.

Кроме того, он отметил, что детская песочница выбивается из взрослых элементов благоустройства.

«Плюс к тому она стоит на резине, все будет в песке. Может быть, использовать какие-то иные наполнители - гелевые шарики или что-то другое», - предложил он.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Гость||

Есть очень приличные песочницы с крышкой при открывании трансформирующие в сиденье и от животных защита и от осадков, а поставить на газон за покрытием . А это дырявое без дна пластиковое чудище ни уму,ни сердцу

Гость||

Энто тока онлайн-голосование проводить надо

Гость||

Истинная монументальность малых архитектурных форм, преображается в цельность силуэта, изящество и драмматизм,безмерная глубина скорби, скорби и трагического мироощущения!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Фонтан, Соборная площадь, Оборонительный вал, Дом офицеров - эти объекты нужно еще раз пройти. Где-то подсыпать грунт и досеять траву, где-то задумки архитектора довести до конца и воплотить в реальность. На Фонтане, в частности, стоит вопрос озеленения: не все из концепции выполнено», - отметил глава администрации Пензы Андрей Лузгин, обращаясь к своему заместителю Магомеду Агамагомедову.

Особое внимание мэр просил обратить на сквер Славы. Ранее пензенцы в соцсетях раскритиковали конструкции, установленные на этой общественной территории, назвав столы и лавочки «одноразовыми».

Тех кто надругался над сквером СЛАВЫ превратив его в ПЛАЦ-ВИСЕЛИЦ с громадной могилой в центре надо запереть в психиатрической больнице ПОЖИЗНЕННО! Но сначала эти УПЫРИ обязаны из своего кармана компенсировать вред нанесенный скверу! Теперь там можно открывать карьер по добычи песка ,ведь эти ..... вынули там весь грунт!

Гость||

Нам не понять интеллектуальную, психологическую значимость, меланхолическое переживание,гротеск.

Гость||

Туристы будут в восторге!

Гость||

Мне кажется что чем глупее человек, тем выше его должность. Совпадение? Не думаю.

Гость||

Вероятность человеческой глупости никак не зависит от наличия у него других качеств

Гость||

Страна должна знать своих "героев".

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мы договаривались, что вы вместе с автором концепции еще раз оцените, насколько задумка была реализована и что нужно доделать
Вот бы делали также красиво, как говорите. Слова нарядные, дела неприглядные.

Гость||

Гость писал(a):

Вот бы делали также красиво, как говорите. Слова нарядные, дела неприглядные.
Это не только про мэра.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте