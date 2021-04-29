В Пензе проверят «многострадальные» лавочки в сквере Славы

29.04.2021 | 09:04

На ряде пензенских объектов, где в 2020 году проводилось благоустройство, остались некоторые недоделки. Об этом говорилось в среду, 28 апреля, на планерке в администрации Пензы.

«Фонтан, Соборная площадь, Оборонительный вал, Дом офицеров - эти объекты нужно еще раз пройти. Где-то подсыпать грунт и досеять траву, где-то задумки архитектора довести до конца и воплотить в реальность. На Фонтане, в частности, стоит вопрос озеленения: не все из концепции выполнено», - отметил глава администрации Пензы Андрей Лузгин, обращаясь к своему заместителю Магомеду Агамагомедову.

Особое внимание мэр просил обратить на сквер Славы. Ранее пензенцы в соцсетях раскритиковали конструкции, установленные на этой общественной территории, назвав столы и лавочки «одноразовыми».

«Мы договаривались, что вы вместе с автором концепции еще раз оцените, насколько задумка была реализована и что нужно доделать. Отдельно посмотрите многострадальные лавочки, которые осветили СМИ. Там три в одном направлении стоят, а четвертая развернута», - указал мэр.

Кроме того, он отметил, что детская песочница выбивается из взрослых элементов благоустройства.

«Плюс к тому она стоит на резине, все будет в песке. Может быть, использовать какие-то иные наполнители - гелевые шарики или что-то другое», - предложил он.