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Общество

В Пензе наказали любителей тонированных стекол в машинах

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Более 2 000 административных материалов составили сотрудники ГИБДД на водителей, использующих автомобили с затемненными стеклами. Таков итог рейдовых мероприятий, проведенных на территории Пензенской области с 19 по 28 апреля.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей. При составлении административных материалов водителям было выдано свыше 1 500 требований о прекращении противоправных действий. Кроме того, 75 водителей были доставлены в территориальные подразделения полиции», - сообщил начальник отдела УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

Составлены материалы для дальнейшего рассмотрения в суде.

Операция проводилась в целях предупреждения происшествий на дорогах, поскольку излишне затемненные стекла затрудняют обзор и водителям транспортных средств с тонировкой, и людям, управляющим другими машинами.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

У нас тока наказывать и могут! Задолбали своими наказами,тьфу!

Гость||

Нет смысла штрафовать.

Надо сразу выбивать тонированные передние стекла и лобачи

А фары с гей-ксеноном разбивать

Тогда будет толк

Гость||

Надо штрафовать ,а растонировать не надо. Водитель тонированной машины демонстративно кладет на закон,соответственно, от него можно ожидать чего угодно на дороге.А так хоть беспредельщика проще идентефицировать и держаться от него подальше.

Гость||

Лишить таких дебилов, раз предупреждение и в следующей раз лишение.. Сразу свои длинные носы через передние стекла покажут какие то уроды только на глухо тонируются, дебилы одним словом

Гость||

Дебилов тонированных надо сразу на пятнашечку , а жоповозку на штрафстоянку , рейд каждый месяц , как итог через пол года все прозрачные.

Д-р Шаффхаузен||

В МЧС России на майские праздники запланировали профилактические рейды на садовых участках и дачах, в людных местах, лесах и парках. Проверять будут тех, кто готовят шашлыки и разжигают костры.

Как сообщает телеканал 360, с 1 мая в Подмосковье вводится особый противопожарный режим. На майские праздники на территории области запланировано проведение профилактической работы в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах в частном секторе. Также противопожарные правила будут работать в людных местах и лесопарковых зонах. МЧС будет проводить профилактические рейды.

Место для приготовления шашлыка следует правильно обустроить, чтобы не получить штраф. Первый зампред Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин пояснил, что "достаточно оборудовать специальное место для мангала или барбекю не ближе пяти метров от построек. Для открытого костра по новым нормативам до ближайшего строения должно быть не менее 50 метров".

Если приготовить мясо хочется около леса, то следует учитывать то, что открытый огонь может быть разведен не ближе 30 метров от ближайшего лиственного леса, а от хвойного - не ближе 100 метров. Стоит также учитывать скорость ветра. "Нельзя жечь костры при скорости ветра более пяти метров в секунду, а также на торфяных почвах и при объявлении особого противопожарного режима. Кроме того, любые костры запрещены на землях общего пользования СНТ.

Сейчас в России действуют штрафы за костры, разведенные близко к домам. Кроме того, штраф можно получить, если сжигать траву на дачных участках. За этим следят сотрудники МЧС, МВД и добровольцы. Они регулярно проводят совместные рейды. Каждый день проверкой занимаются более 1500 человек

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