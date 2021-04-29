В Пензе наказали любителей тонированных стекол в машинах

29.04.2021 | 18:47

Более 2 000 административных материалов составили сотрудники ГИБДД на водителей, использующих автомобили с затемненными стеклами. Таков итог рейдовых мероприятий, проведенных на территории Пензенской области с 19 по 28 апреля.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей. При составлении административных материалов водителям было выдано свыше 1 500 требований о прекращении противоправных действий. Кроме того, 75 водителей были доставлены в территориальные подразделения полиции», - сообщил начальник отдела УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

Составлены материалы для дальнейшего рассмотрения в суде.

Операция проводилась в целях предупреждения происшествий на дорогах, поскольку излишне затемненные стекла затрудняют обзор и водителям транспортных средств с тонировкой, и людям, управляющим другими машинами.