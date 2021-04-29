В Пензе наказали любителей тонированных стекол в машинах

Более 2 000 административных материалов составили сотрудники ГИБДД на водителей, использующих автомобили с затемненными стеклами. Таков итог рейдовых мероприятий, проведенных на территории Пензенской области с 19 по 28 апреля.
«Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей. При составлении административных материалов водителям было выдано свыше 1 500 требований о прекращении противоправных действий. Кроме того, 75 водителей были доставлены в территориальные подразделения полиции», - сообщил начальник отдела УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.
Составлены материалы для дальнейшего рассмотрения в суде.
Операция проводилась в целях предупреждения происшествий на дорогах, поскольку излишне затемненные стекла затрудняют обзор и водителям транспортных средств с тонировкой, и людям, управляющим другими машинами.
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У нас тока наказывать и могут! Задолбали своими наказами,тьфу!