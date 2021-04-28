Общество

Пензенцы пожаловались на автошколы и проблемы с получением прав

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Пензенцы недовольны качеством обучения в автошколах. Со своими жалобами они обратились к врио губернатора Олегу Мельниченко в его Instagram-аккаунте.

«Просьба обратить внимание на работу пензенских автошкол. Ведут набор, проводят обучение за немалые деньги. Впоследствии кандидаты не сдают на права и пересдача организуется за огромные деньги», - обрисовала ситуацию одна из подписчиц врио главы региона.

По ее мнению, проблемы две: отсутствие контроля за качеством обучения и высокая стоимость пересдачи. Женщину поддержали и другие пользователи.

«Полностью согласна, это беспредел, в январе получила права, а сколько потрачено нерв, здоровья, про деньги молчу. Права вышли в круглую сумму. С первого раза никто не сдает», - констатировала жительница области.

Еще одна рассказала, что ее дочь ездила на экзамен в Городище, поскольку «в Пензе сдать нереально».

«Про пензенское МРЭО легенды ходят, там по 30 раз сдают и каждый раз платить надо», - написала еще одна пользовательница. Она посчитала, что этому может быть две причины: низкое качество обучения или подход экзаменаторов.

«Не думаете, что дело в людях, которые не могут сдать 30 раз?» - указал ей один из комментаторов. Его мысль продолжили другие пользователи, посчитав, что тем, кто не может сдать экзамен, нечего делать за рулем.

Сам Мельниченко на обращение пока не отреагировал.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

кандидаты не сдают на права и пересдача организуется за
Это просто вы все тупые.

Гость||

Бычье надо платить за сдачу и вы сами знаете тариф 50 тыщ

Гость||

Гость писал(a):

кандидаты не сдают на права и пересдача организуется за

Это просто вы все тупые.

И потом на дорогах дичь начинается.

Гость||

Всем эти бабам, которые фигурируют в публикации, абсолютного нечего за рулем делать.

Гость||

Чудно читать.. вызубрила ПДД, на предварительном экзамене якобы допустила ошибку - доказала, что права, ошибку не засчитали. И теорию, и практику сдала с первого раза. Просто ходила на все занятия и дополнительно брала уроки вождения. Вот и все. И никто никогда не просил у меня лишних денег.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

С первого раза никто не сдает», - констатировала жительница области.
penzainform.ru писал(a):
«Про пензенское МРЭО легенды ходят, там по 30 раз сдают
В автошколе (заблокированная реклама) из подгруппы в 10 человек с первого раза сдали двое.

Гость||

а вы посмотрите на учебные машины. Инструкторы сидят, в телефоны смотрят.

Гость||

В Городище 2 светофора и один перекресток. Сдали там, а ездить вам здесь придется. Вот поэтому и аварий столько. Дочь сдавала в 17 лет. Теорию - с первого раза, площадку - с первого, город - со второго. Расстроилась сначала, но сказала, что допустила ошибку на круговом движении, наехала на линию. Но часов по вождению сразу взяла максимальное количество. Уверенно сдала со второго раза. Учитесь! Никто там не заваливает. И никто не требует никаких огромных денег. Рублей 400 пересдача была.

Гость||

Сколько лет то прошло, 400 рублей у них пересдача была. вспомнили...

Гость||

В прошлом году

Гость||

завыли клушки, детей рожать нужно

Гость||

У меня стаж вождения 30 лет. Сравниваю с современными требованиями - строже. Но и движение какое стало ! Автомобилей сколько! Ребенок учил, практиковался, сдал. Никаких денег не платили. Тех, кто не может сдать, выпускать на дорогу нельзя.

Гость||

Дорога ошибок не прощает. Благодарите тех, которые не принимают при малейших ошибках и этим заставляют учиться и учиться.

Гость||

Гость писал(a):

У меня стаж вождения 30 лет. Сравниваю с современными требованиями - строже. Но и движение какое стало ! Автомобилей сколько! Ребенок учил, практиковался, сдал. Никаких денег не платили. Тех, кто не может сдать, выпускать на дорогу нельзя.
Таки ви меня путаете, 30 лет назад (1991 год), это была "госуслуга" (как сейчас модно называть), а сейчас это "бизнес", чем больше людей не сдаст тем больше гешефт!

Гость||

Ну, может быть. Делюсь опытом. Значит, нужно готовиться так, чтобы не к чему было прицепиться. И это правильно.

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Имя: Гость
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