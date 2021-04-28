Пензенцы пожаловались на автошколы и проблемы с получением прав

Пензенцы недовольны качеством обучения в автошколах. Со своими жалобами они обратились к врио губернатора Олегу Мельниченко в его Instagram-аккаунте.
«Просьба обратить внимание на работу пензенских автошкол. Ведут набор, проводят обучение за немалые деньги. Впоследствии кандидаты не сдают на права и пересдача организуется за огромные деньги», - обрисовала ситуацию одна из подписчиц врио главы региона.
По ее мнению, проблемы две: отсутствие контроля за качеством обучения и высокая стоимость пересдачи. Женщину поддержали и другие пользователи.
«Полностью согласна, это беспредел, в январе получила права, а сколько потрачено нерв, здоровья, про деньги молчу. Права вышли в круглую сумму. С первого раза никто не сдает», - констатировала жительница области.
Еще одна рассказала, что ее дочь ездила на экзамен в Городище, поскольку «в Пензе сдать нереально».
«Про пензенское МРЭО легенды ходят, там по 30 раз сдают и каждый раз платить надо», - написала еще одна пользовательница. Она посчитала, что этому может быть две причины: низкое качество обучения или подход экзаменаторов.
«Не думаете, что дело в людях, которые не могут сдать 30 раз?» - указал ей один из комментаторов. Его мысль продолжили другие пользователи, посчитав, что тем, кто не может сдать экзамен, нечего делать за рулем.
Сам Мельниченко на обращение пока не отреагировал.
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penzainform.ru писал(a):Это просто вы все тупые.