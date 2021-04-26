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Общество

Спасшая детей в Нижнем Ломове тренер получит награду

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Тренера Елену Демину, спасшую детей в Нижнеломовском бассейне, представят к награде. С этой инициативой выступил врио губернатора Олег Мельниченко на совещании в региональном правительстве в понедельник, 26 апреля.

«Я встречался и с родителями, и с детьми, и мне все рассказали. Мне картина понятна. Если бы не тренер, у нас были бы погибшие дети. Спасибо Елене Васильевне за то, что она вовремя сориентировалась и вывела детей», - высказался глава региона.

Он поручил оперативно подготовить все материалы для того, чтобы в ближайшее время вручить ей орден за заслуги перед Пензенской областью первой степени.

«Лариса Юрьевна, посмотрите, надо к государственной награде представить», - обратился Мельниченко к зампреду Ларисе Рябихиной.

ЧП в бассейне «Волна» Нижнего Ломова случилось днем 24 апреля. Во время занятий по плаванию тренер почувствовала запах хлора и приняла меры к спасению 21 воспитанника. 20 школьников в возрасте от 10 до 14 лет отравились, сейчас их жизни вне опасности, состояние стабильное.

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Гость||

Тренер реально молодец, профи!

Не растерялась. Я считаю героя России надо присвоить, она дюжену детей спасла!

Будущее России спасла!

Гость||

По факту дадут год условно.

Имя: Гость
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