В Пензе наградят отличников Тотального диктанта

23.04.2021 | 09:18

701 житель Пензенской области принял участие в оффлайн-режиме в Тотальном диктанте, который состоялся 10 апреля.

49 человек справились с заданием на отлично (в 2020 году таких было 17). Трое получили пятерки в тесте TRUD на знание русского языка иностранцами. Еще шесть человек заработали высший балл в Тотальном диктанте на английском языке, который проводился впервые.

«Награждение отличников по всем направлениям состоится в воскресенье, 25 апреля, в 14:00 в историческом корпусе Пензенской областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова (ул. Белинского, 10)», - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Там же пройдет работа над ошибками, которые участники акции допустили в диктанте.