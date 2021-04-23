Общество

В Пензе наградят отличников Тотального диктанта

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701 житель Пензенской области принял участие в оффлайн-режиме в Тотальном диктанте, который состоялся 10 апреля.

49 человек справились с заданием на отлично (в 2020 году таких было 17). Трое получили пятерки в тесте TRUD на знание русского языка иностранцами. Еще шесть человек заработали высший балл в Тотальном диктанте на английском языке, который проводился впервые.

«Награждение отличников по всем направлениям состоится в воскресенье, 25 апреля, в 14:00 в историческом корпусе Пензенской областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова (ул. Белинского, 10)», - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Там же пройдет работа над ошибками, которые участники акции допустили в диктанте.

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Гость||

А когда будут награждать отличников Тотального диктата?

Гость||

Гость писал(a):

А когда будут награждать отличников Тотального диктата?
Вы до конца дочитайли?

«Награждение отличников по всем направлениям состоится в воскресенье, 25 апреля, в 14:00 в историческом корпусе Пензенской областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова (ул. Белинского, 10)», - сообщили в пресс-службе правительства региона.

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