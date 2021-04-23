Общество

В Пензе дачные автобусы проверили перед началом сезона

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В субботу, 24 апреля, в Пензе стартует сезон дачных перевозок. 22-го числа были проверены автобусы, которые будут возить горожан к садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам.

«Весь подвижной состав прошел техническое обслуживание, выполнен необходимый ремонт узлов и агрегатов. Автобусы подготовлены для работы на сезонных маршрутах и в соответствии с требованиями правил дорожного движения оборудованы тахографами», - подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Всего в дачных перевозках задействуют 32 автобуса. До 1 июня и после 1 сентября они будут курсировать три дня в неделю (по средам, субботам, воскресеньям). Летом добавятся пятничные рейсы.

Стоимость проезда останется на уровне прошлого года:

- I пояс (от 6 до 15 км) – 30 рублей по карте члена СНТ, 63 - при оплате наличными;

- II пояс (от 15 до 20 км) – 35 и 95 рублей соответственно;

- III пояс (от 20 до 25 км) – 40 или 115 рублей;

- IV пояс (от 25 до 45 км) – 45 или 161 рубль.

Карту можно приобрести в МУП «АРЦИС» города Пензы» (ул. Суворова, 122а) при предъявлении книжки члена СНТ.

Для проезда в дачных автобусах пензенцам также понадобятся индивидуальные средства защиты (маски и перчатки). Чтобы обезопасить пассажиров от COVID-19, транспорт будут обрабатывать дезинфицирующими составами. Водителей, кондукторов и диспетчеров ждут предрейсовые медосмотры.

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