Мельниченко выставит баллы кандидатам в главные архитекторы

23.04.2021 | 16:27

В пятницу, 23 апреля, начался прием документов для конкурсного отбора на должность главного архитектора Пензенской области.

Требования к претенденту: возраст - не старше 65 лет; знание русского языка; наличие высшего образования по одному из направлений подготовки («Архитектура», «Техника и технологии строительства»); стаж работы по специальности - не менее четырех лет; знание законодательства в сфере архитектуры и градостроительства.

«По результатам рассмотрения итогового рейтинга кандидатов, составленного комиссией после проведения отборочных (оценочных) процедур, комиссия определяет не менее двух и не более трех кандидатов, набравших наибольшее количество баллов, и путем голосования допускает их к индивидуальному собеседованию с губернатором Пензенской области.

Кандидат, получивший по результатам индивидуального собеседования три балла, признается победителем конкурсного отбора. Если ни один из кандидатов по результатам собеседования с губернатором не набрал трех баллов, победитель конкурсного отбора не определяется и конкурсный отбор признается несостоявшимся», - говорится в документе, размещенном на сайте регионального правительства.

Документы от желающих будут принимать до 6 мая по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 75, с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 18:00 (каб. 209), кроме выходных и праздничных дней.

Последним пост руководителя Департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области занимал Леонид Иоффе. О его увольнении стало известно 29 марта, во время первого оперативного совещания врио губернатора Олега Мельниченко.