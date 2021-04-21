Общество

В Пензе депутаты раскритиковали доклад главы управления транспорта

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На заседании комиссии Пензенской городской думы, состоявшемся в среду, 21 апреля, и. о. руководителя управления транспорта и связи Денис Светкин представил отчет о работе ведомства в 2020 году.

Депутаты отказались заслушивать многостраничный доклад и потребовали от Светкина подготовить к сессии визуальный отчет, который, по их мнению, легче воспринимается.

«Какой у вас подвижной состав и как он работает?» - задал вопрос один из депутатов.

Почему-то Денис Светкин начал рассказывать о работе школьных автобусов, однако его быстро прервали.

«Это не отчет. Это вообще ни о чем. Вы на трех страницах перечисляете нормативные акты, еще на трех - обязанности. А на простой вопрос о количестве единиц подвижного состава вы ответить не можете. Вы в чем видите свою работу? В том, чтобы перечислить нормативные документы? А вы должны организовывать транспортное обслуживание населения! Так доклады готовить нельзя. Подготовьте его так, чтобы он был актуальным и отражал транспортные проблемы», - раскритиковал докладчика глава города Владимир Мутовкин.

Он отметил, что хотел бы, в частности, узнать статистику жалоб пензенцев на работу транспорта и принятые по этим обращениям меры.

«Пожалуйста, переработайте доклад к сессии, чтобы депутатам было понятно, чем занималось управление транспорта весь прошлый год. А работа была. Пожалуйста, покажите ее!» - уже более мягко завершил Мутовкин.

Председатель комиссии Алексей Рогонов поинтересовался, как давно Денис Светкин исполняет обязанности руководителя управления. Тот ответил, что всего месяц.

«Желаем успехов. И пожалуйста, подготовьтесь к сессии, а то вас закидают помидорами», - то ли в шутку, то ли всерьез предупредил Рогонов.

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Гость||

Работа? Может цены на презд подкинуть рубликов на 10-20? До выборов далеко...

Гость||

Так вот он какой Денис светкин! А Светка гд?

Гость||

А когда там снимут почетного гражданина Пензы с Вани? Поспешили ах как поспешили депутатики присвоив сея звание надо бы исправить. Инициатор Кувайцев вот пущай теперь обратку инициирует

Гость||

З/п получают , а транспорт сам чет там катается, они и не знают как! После 21 часа транспорт дохнет и не уезать домой даже из центра! Как в дрёвне глухой живём, а у нас типа областной центр!

Гость||

Кувайцев сам в энти граждане метит! По полтосу в месяц надбавочка за звание, за здорово живёшь, на карманные расходы!

Гость||

Так будет борьба с транспортно-чиновничьей ОПГ? Когда будет проведено честное расследование об умышленном банкротстве МУП ППП , ПензаЛифта которому достались троллейбусы и нарушений на аукционе по лоту № 160, когда с помощью Батракова мошенническим способом все троллейбусная инфраструктура досталась Меркурию Авто-9 Кривозубова? Мельниченко ответит будет ли восстановлен единый государственный муниципальный общественный перевозчик ? Будет ли восстановлен контроль на уровне городской администрации и др. служб над общественными перевозками, на данный момомент у нас и диспетчерская частная и контроль ГЛОНАСС частный и принадлежит это альянсу Дилижанс-Автокомбинат . Пока власть вообще не замечает этой перезревшей и насущной проблемы.

Гость||

А раньше депутатов такие доклады устраивали, помидорами никто не кидался

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