В Пензе депутаты раскритиковали доклад главы управления транспорта

21.04.2021 | 15:27

На заседании комиссии Пензенской городской думы, состоявшемся в среду, 21 апреля, и. о. руководителя управления транспорта и связи Денис Светкин представил отчет о работе ведомства в 2020 году.

Депутаты отказались заслушивать многостраничный доклад и потребовали от Светкина подготовить к сессии визуальный отчет, который, по их мнению, легче воспринимается.

«Какой у вас подвижной состав и как он работает?» - задал вопрос один из депутатов.

Почему-то Денис Светкин начал рассказывать о работе школьных автобусов, однако его быстро прервали.

«Это не отчет. Это вообще ни о чем. Вы на трех страницах перечисляете нормативные акты, еще на трех - обязанности. А на простой вопрос о количестве единиц подвижного состава вы ответить не можете. Вы в чем видите свою работу? В том, чтобы перечислить нормативные документы? А вы должны организовывать транспортное обслуживание населения! Так доклады готовить нельзя. Подготовьте его так, чтобы он был актуальным и отражал транспортные проблемы», - раскритиковал докладчика глава города Владимир Мутовкин.

Он отметил, что хотел бы, в частности, узнать статистику жалоб пензенцев на работу транспорта и принятые по этим обращениям меры.

«Пожалуйста, переработайте доклад к сессии, чтобы депутатам было понятно, чем занималось управление транспорта весь прошлый год. А работа была. Пожалуйста, покажите ее!» - уже более мягко завершил Мутовкин.

Председатель комиссии Алексей Рогонов поинтересовался, как давно Денис Светкин исполняет обязанности руководителя управления. Тот ответил, что всего месяц.

«Желаем успехов. И пожалуйста, подготовьтесь к сессии, а то вас закидают помидорами», - то ли в шутку, то ли всерьез предупредил Рогонов.