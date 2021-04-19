Назначен врио первого зама министра здравоохранения региона

19.04.2021 | 09:16

Врио первого заместителя министра здравоохранения назначен Владислав Романов. Об этом в понедельник, 19 апреля, на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил врио губернатора Олег Мельниченко.

«Владислав Владимирович служил в вооруженных силах. Долгое время работал в Минздраве РФ. Последнее место работы - один из серьезнейших НИИ», - уточнил Мельниченко.

Он пояснил, что связывает с его назначением большие ожидания и думает, что первый заместитель окажет помощь врио министра.

«Ситуация сейчас непростая, ковид, к системе здравоохранения приковано внимание людей», - констатировал врио главы региона.

Он поручил Владиславу Романову проанализировать практику в системе здравоохранения.

«Думаю, свежий взгляд и кругозор, который вы получили, позволит приложить определенные меры и поднять удовлетворенность людей системой здравоохранения», - добавил Олег Мельниченко.

Также он выразил надежду, что связи и контакты Романова в Минздраве и ФМБА позволят более оперативно решать проблемы Пензенской области.

29 марта со своих постов были сняты заместители министра здравоохранения области Оксана Чижова и Максим Кузьмичев. У Александра Никишина оставался только один зам - Марина Воробьева.