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Общество

Назначен врио первого зама министра здравоохранения региона

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Врио первого заместителя министра здравоохранения назначен Владислав Романов. Об этом в понедельник, 19 апреля, на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил врио губернатора Олег Мельниченко.

«Владислав Владимирович служил в вооруженных силах. Долгое время работал в Минздраве РФ. Последнее место работы - один из серьезнейших НИИ», - уточнил Мельниченко.

Он пояснил, что связывает с его назначением большие ожидания и думает, что первый заместитель окажет помощь врио министра.

«Ситуация сейчас непростая, ковид, к системе здравоохранения приковано внимание людей», - констатировал врио главы региона.

Он поручил Владиславу Романову проанализировать практику в системе здравоохранения.

«Думаю, свежий взгляд и кругозор, который вы получили, позволит приложить определенные меры и поднять удовлетворенность людей системой здравоохранения», - добавил Олег Мельниченко.

Также он выразил надежду, что связи и контакты Романова в Минздраве и ФМБА позволят более оперативно решать проблемы Пензенской области.

29 марта со своих постов были сняты заместители министра здравоохранения области Оксана Чижова и Максим Кузьмичев. У Александра Никишина оставался только один зам - Марина Воробьева.

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Гость||

Погорели на тестах? А сколько вы людей погубили, ворую, вы подсчитали?

Гость||

Будущий министр.

Гость||

Ну слава Богу!!! Я подумал,что Срючков по УДО вышел...

Гость||

Он в вооружённых силах случаем не танкистом был?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Владислав Владимирович служил в вооруженных силах. Долгое время работал в Минздраве РФ. Последнее место работы - один из серьезнейших НИИ
Он специалист или замполит?

Гость||

Опять вояк везде ставят, тьфу, только приказы исполнять могут, а думают с трудом самостоятельно.

Гость||

Гость писал(a):

Опять вояк везде ставят, тьфу, только приказы исполнять могут, а думают с трудом самостоятельно.
Хоть пензенский.

Гость||

Также он выразил надежду, что связи и контакты Романова в Минздраве и ФМБА позволят более оперативно решать проблемы Пензенской области

_______

Вот это и настораживает - СВЯЗИ. И когда врио губернатора назначали, тоже надежда на связи указывалась.

иА тоже связи со Шпигелем и многими а наследство достались, да сколько ещё своих связей наладил...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Врио первого заместителя министра здравоохранения назначен Владислав Романов. Об этом в понедельник, 19 апреля, на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил врио губернатора Олег Мельниченко.

«Владислав Владимирович служил в вооруженных силах. Долгое время работал в Минздраве РФ. Последнее место работы - один из серьезнейших НИИ», - уточнил Мельниченко.

/Бывший заместитель министра здравоохранения Самарской области Владислав Романов вернулся в региональный Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС). В фонде Романов занял пост заместителя исполнительного директора, с которого в июле 2012 г. он и перешел на работу в облправительство. Владислав Романов был назначен на пост заместителя директора ТФОМС по Самарской обл. в 2013 г. В его обязанности в т.ч. входила реализация проекта по модернизации системы здравоохранения. В 2012-2013 гг. Владислав Романов занимал пост заместителя министра здравоохранения Самарской обл. Геннадия Гридасова. Был руководителем департамента фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения. Ранее являлся руководителем департамента здравоохранения администрации г.о. Самара (2008-2010 гг.), а до этого — руководителем управления здравоохранения администрации Самары (2006-2008 гг.)./ Этот что ли? И за что его ушли с такого же поста?

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