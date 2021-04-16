Сетевое издание|18+|Пятница|16 апр 2021|15:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |

Общество

Евгений Гусейнов назначен на работу в ДепСМИ Пензенской области

Печать

В Департаменте информационной политики и СМИ Пензенской области - новое назначение. 12 апреля туда пришел работать Евгений Гусейнов. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в ведомстве.

Евгений Гусейнов, которому в мае исполнится 60 лет, в разное время был депутатом Пензенской городской думы IV созыва, возглавлял АНО «Издательский дом «Пензенская правда», был начальником управления внутренней политики правительства Пензенской области, возглавлял администрацию Октябрьского района Пензы.

Должность, на которую назначен Евгений Гусейнов в департамент СМИ, - врио заместителя начальника департамента - начальника отдела информационно-аналитической, кадровой работы и бухгалтерского учета.

Ранее исполняющим обязанности начальника департамента был назначен Сергей Федотов, который сменил Екатерину Шнайдер.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — фото smi.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
анна37 (гость)||

Очень хорошая новость.

Гость||

Сколько можно бочкаревских людей тасовать туда-сюда?

Гость||

Сколько можно держать бестолковых людей, назначенных по знакомству бывшим губернатором, на должностях? Какое отношение имеет начальница управления загса к загсу? С задрипанной должностишки из банка сразу запрыгнуть в кресло руководителя? Ни опыта, ни умения руководить людьми. Сколько уже при ней ушло специалистов? Может и ее пора отправить туда же?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте