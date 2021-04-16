Евгений Гусейнов назначен на работу в ДепСМИ Пензенской области

16.04.2021 | 13:53

В Департаменте информационной политики и СМИ Пензенской области - новое назначение. 12 апреля туда пришел работать Евгений Гусейнов. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в ведомстве.

Евгений Гусейнов, которому в мае исполнится 60 лет, в разное время был депутатом Пензенской городской думы IV созыва, возглавлял АНО «Издательский дом «Пензенская правда», был начальником управления внутренней политики правительства Пензенской области, возглавлял администрацию Октябрьского района Пензы.

Должность, на которую назначен Евгений Гусейнов в департамент СМИ, - врио заместителя начальника департамента - начальника отдела информационно-аналитической, кадровой работы и бухгалтерского учета.

Ранее исполняющим обязанности начальника департамента был назначен Сергей Федотов, который сменил Екатерину Шнайдер.