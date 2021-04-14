В Пензе юные краеведы рассказали о достопримечательностях города

14.04.2021 | 19:31

Интересные факты о пензенских достопримечательностях и памятниках: Анастасия Стражина рассказывала об улице Московской, исторических зданиях, сохранившихся на ней. Восьмиклассница - одна из участниц 27-го городского слета юных краеведов. Его проводит коллектив детского (юношеского центра) «Спутник».

«В самом центре Пензы под землей находится речка Шелаховка. История умалчивает, кому пришла в голову гениальная мысль построить здание рыбного ряда над этой речкой, в результате чего под полами торговых лавок появилась возможность всегда иметь свежую рыбу. Здание рыбного ряда было устроено в виде двухэтажной резной шкатулки», - рассказала ученица школы № 63 г. Пензы Анастасия Стражина.

«Дети подготовлены очень хорошо. Я работаю на секции экскурсоводов, слушать их очень интересно. Дают материал, который даже опытные экскурсоводы у нас не слышали, то есть дети подошли очень серьезно к конкурсу», - отметила педагог-организатор детского (юношеского) центра «Спутник» Ярослава Евглевская.

Объекты у всех участников разные. Валерия Ляпина выбрала городскую скульптуру. В сквере «Копилка пословиц» объекты появились относительно недавно, в 2018-м, а вот легенде о пензяке толстопятом - уже несколько веков.

«Во время перехода русских войск через Альпы в 1799 году солдаты постоянно травмировали ноги, и только у призванных из Пензенской губернии были носки с двойными пятками, поэтому они бодро шагали как ни в чем ни бывало. Тогда Суворов их похвалил и воскликнул: «Молодцы, пензяки толстопятые!» - отметила ученица школы № 60 г. Пензы Валерия Ляпина.

Лучшие экскурсоводы получат грамоты, а их творческие работы будут опубликованы в сборнике, который издает коллектив «Спутника».