Общество

В Пензе юные краеведы рассказали о достопримечательностях города

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Интересные факты о пензенских достопримечательностях и памятниках: Анастасия Стражина рассказывала об улице Московской, исторических зданиях, сохранившихся на ней. Восьмиклассница - одна из участниц 27-го городского слета юных краеведов. Его проводит коллектив детского (юношеского центра) «Спутник».

«В самом центре Пензы под землей находится речка Шелаховка. История умалчивает, кому пришла в голову гениальная мысль построить здание рыбного ряда над этой речкой, в результате чего под полами торговых лавок появилась возможность всегда иметь свежую рыбу. Здание рыбного ряда было устроено в виде двухэтажной резной шкатулки», - рассказала ученица школы № 63 г. Пензы Анастасия Стражина.

«Дети подготовлены очень хорошо. Я работаю на секции экскурсоводов, слушать их очень интересно. Дают материал, который даже опытные экскурсоводы у нас не слышали, то есть дети подошли очень серьезно к конкурсу», - отметила педагог-организатор детского (юношеского) центра «Спутник» Ярослава Евглевская.

Объекты у всех участников разные. Валерия Ляпина выбрала городскую скульптуру. В сквере «Копилка пословиц» объекты появились относительно недавно, в 2018-м, а вот легенде о пензяке толстопятом - уже несколько веков.

«Во время перехода русских войск через Альпы в 1799 году солдаты постоянно травмировали ноги, и только у призванных из Пензенской губернии были носки с двойными пятками, поэтому они бодро шагали как ни в чем ни бывало. Тогда Суворов их похвалил и воскликнул: «Молодцы, пензяки толстопятые!» - отметила ученица школы № 60 г. Пензы Валерия Ляпина.

Лучшие экскурсоводы получат грамоты, а их творческие работы будут опубликованы в сборнике, который издает коллектив «Спутника».

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Здание рыбного ряда было устроено в виде двухэтажной резной шкатулки»
Скоро в прошлом времени будут рассказывать о здании Мясного Пассажа.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

легенде о пензяке толстопятом - уже несколько веков
Толстопятые - это неотёсанные чурбаны. Дурачки. Посмотрите внимательно на лицо толстопятого. Дурик - сразу видно.

Гость||

нуда как то так. что же еще про одну достопримечательность типа лошадиной попки кентаврика дырявого ни рассказали

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