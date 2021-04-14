Общество

Благоустройство скверов в центре Пензы завершат в апреле

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Благоустройство скверов Пушкина, «Копилка пословиц» и на улице Славы в Пензе обещали закончить к майским праздникам. Об этом в среду, 14 апреля, сообщили в пресс-службе мэрии.

Капитально зеленые зоны отремонтировали в 2020 году. Они попали в перечень общественных мест для рейтингового голосования, которое прошло 1 марта 2019 года. По его итогам скверы заняли 5, 6 и 7-е места.

Специалисты обустроили там инженерную инфраструктуру: поливочный водопровод, слаботочную систему, сделали подсветку, замостили пешеходные зоны.

«Есть ряд эксплуатационных моментов после зимнего периода. Провели дефектовку, подрядчику поставили задачу устранить замечания до 25 апреля», - процитировала пресс-служба администрации города начальника управления капитального строительства Игоря Умнова.

Также планируется дополнительно посеять газонную траву и установить отдельные элементы уличной мебели.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

виселицы установят?

Гость||

Видал седня, как один чмошник в сквере на володарской тряпки и бутылки собирал... чудило долбанное, так и хотелось зарядить с ноги.

Гость||

Это про Иван-коня у фонтана!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Они попали в перечень общественных мест для рейтингового голосования, которое прошло 1 марта 2019 года. По его итогам скверы заняли 5, 6 и 7-е места.
Ну и какой тогда смысл в голосовании? Первые места в пролете, у мэрии свои предпочтения.

Гость||

Че там крупномеры, загнулись, или не понятно пока?

Гость||

"Капитально зеленые зоны отремонтировали ..."

Ага, вырубили деревья и кустарник, молодцы, спасиииибо!

Имя: Гость
Комментарий:

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