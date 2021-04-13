Общество

На ремонт объектов водоснабжения в области требуется 4,3 млрд

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На приведение объектов водоснабжения в Пензенской области в порядок требуется порядка 4,3 млрд руб. Об этом сообщил врио начальника УЖКХ Михаил Панюхин на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, 12 апреля.

«Несмотря на то что в Пензенской области централизованным водоснабжением обеспечено 94% населения, существует очень много проблем, которые связаны с большим износом сетевого хозяйства. Как правило, сети и скважины были введены в эксплуатацию в 1970-х - начале 1980-х годов, и за прошедшее время достаточно большие средства были вложены в их обновление», - констатировал Панюхин.

Износ сетей водоснабжения более 60% - примерно у трети от общей протяженности сетей. 200 артезианских скважин, 326 водонапорных башен, 45 каптажей и 585 км сетей требуют ремонта, 51 канализационная насосная станция - реконструкции. Необходимо обновление очистных сооружений.

«По прикидкам, которые мы сделали, для того чтобы привести все в нормальное состояние, необходимо 4,3 млрд руб.» - уточнил Панюхин.

Ранее проблемы с водоснабжением и качеством воды назвали наиболее актуальными для жителей области. Однако на их решение не хватает средств.

«Все здесь присутствующие прекрасно понимают, как ковид фактически высосал весь бюджет региона», - заявил на том же совещании врио губернатора Олег Мельниченко.

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Гость||

КОВИД, конечно, повлиял на бюджет. Но сотни миллионов, изъятых на обыске у одного известного персонажа, показывают, что и другие "сосальщики" бюджета тоже результативно постарались.

Гость||

Всё получится у О.Мельниченко!!! Он Наш ,здесь его Родина!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Все здесь присутствующие прекрасно понимают, как ковид фактически высосал весь бюджет региона», - заявил на том же совещании врио губернатора Олег Мельниченко.
Ванька-ковид?

Гость||

А вы их у Ивана и спросите.

Имя: Гость
Комментарий:

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