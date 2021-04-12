В Пензенской области заявили о высосанном из-за COVID-19 бюджете

12.04.2021 | 12:08

Бюджет Пензенской области оказался фактически высосанным из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил врио губернатора Олег Мельниченко на оперативном совещании в понедельник, 12 апреля, после доклада врио начальника УЖКХ Михаила Панюхина о ремонте водопроводных сетей.

По словам Мельниченко, его визит в Чемодановку в минувшую субботу показал, что все претензии людей сводятся к дорогам и системе водоснабжения: состоянию водопроводных сетей и водонапорных башен, качеству воды.

«На контроле все держим, стараемся решать. На сегодняшний момент вопрос водоснабжения для населения самый актуальный. Следующий после него - снабжение техникой муниципальных предприятий (по водоснабжению. - Прим. ред.). Денежные средства в размере 100 млн на два года на технику выделены, в этом году 50 млн проторгованы, до конца апреля вся техника будет получена. Но я считаю, что этого недостаточно», - констатировал Панюхин.

Однако возможностей для дополнительного финансирования в области пока нет.

«Все здесь присутствующие прекрасно понимают, как ковид фактически высосал весь бюджет региона. Это имеем в виду и, соответственно, как будут появляться бюджетные возможности, то будем средства изыскивать и комплектовать техникой эти обслуживающие организации. У нас другого пути нет», - отметил Олег Мельниченко.