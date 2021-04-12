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Общество

В Пензенской области заявили о высосанном из-за COVID-19 бюджете

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Бюджет Пензенской области оказался фактически высосанным из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил врио губернатора Олег Мельниченко на оперативном совещании в понедельник, 12 апреля, после доклада врио начальника УЖКХ Михаила Панюхина о ремонте водопроводных сетей.

По словам Мельниченко, его визит в Чемодановку в минувшую субботу показал, что все претензии людей сводятся к дорогам и системе водоснабжения: состоянию водопроводных сетей и водонапорных башен, качеству воды.

«На контроле все держим, стараемся решать. На сегодняшний момент вопрос водоснабжения для населения самый актуальный. Следующий после него - снабжение техникой муниципальных предприятий (по водоснабжению. - Прим. ред.). Денежные средства в размере 100 млн на два года на технику выделены, в этом году 50 млн проторгованы, до конца апреля вся техника будет получена. Но я считаю, что этого недостаточно», - констатировал Панюхин.

Однако возможностей для дополнительного финансирования в области пока нет.

«Все здесь присутствующие прекрасно понимают, как ковид фактически высосал весь бюджет региона. Это имеем в виду и, соответственно, как будут появляться бюджетные возможности, то будем средства изыскивать и комплектовать техникой эти обслуживающие организации. У нас другого пути нет», - отметил Олег Мельниченко.

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Гость||

Лучше сразу написать - обсуждение данной новости закрыто)))

Гость||

А полмиллиарда рублей у дурачка Ванюши наверное ему с неба упали

Гость||

Гость писал(a):

А полмиллиарда рублей
Это карманные расходы... Ищите и арествывайте основной капитал...

Гость||

Бюджет разбазарил и прибрали конкретные люди и это уже доказаный факт . Кстати там до сих пор пасутся те которых даже и нет среди нас . Деньги в бюджет надо б вернуть и муниципальный транспорт и всех почетных граждан пересмотреть им то за махинации тоже из бюджета выплаты идут. Это не ветераны ,которым жалко это как раз те кто лазил по тому бюджету и перетаскивал по своим карманам . Восстановить бюджет и станем богаче намного и ещё надо за пользование проценты взять . Квартир хватит

Гость||

Бюджет растрачен патриотами ))))))))

Гость||

У Ивана Саныча новое прозвище- Ковид высасывающий?

Гость||

То Байден вредит то ковид высасывает. Нет спасенья простому человеку.

Гость||

Гость писал(a):

А полмиллиарда рублей у дурачка Ванюши
этих денег не хватит даже на месячную выплату пенсий. гроши в масштабах области.

Гость||

Ванька-ковид.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Бюджет Пензенской области оказался фактически высосанным из-за пандемии коронавирусной инфекции
Кто его высосал?)

Гость||

Цирк - цирк - цирк!!!

Имя: Гость
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