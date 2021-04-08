Вопрос с обманутыми дольщиками «Север-Траста» остается открытым

08.04.2021 | 16:04

На следующей неделе начнется вручение ключей от квартир новоселам, ждавшим этого момента несколько лет. ЖК «Тернопольский» на улице Рахманинова, где они приобрели будущие квартиры в самом начале строительства, был признан проблемным еще три года назад - в апреле 2018-го.

Тем не менее его достроили. Об этом в четверг, 8 апреля, рассказал представитель подрядной организации, завершившей начатое дело.

«Первый этап строительства проходил с лета до декабря 2019 года, после этого проект был переориентирован и осенью 2020-го стартовал второй этап. А 31 марта 2021-го здание было введено в эксплуатацию», - сообщил он.

Все работы выполнены по проекту, со всеми ресурсными организациями заключены акты на ввод. Проблем никаких нет, идет передача квартир дольщикам.

Жилая площадь 6-подъездного дома составляет около 14 тысяч квадратных метров, в нем 264 квартиры и коммерческие помещения.

Еще одна многоэтажка, проблему с которой удалось решить, - ЖК «Райки» на улице Пушкина на 179 квартир жилой площадью почти 11 тысяч квадратных метров. Сейчас здесь работает 130 человек, идет отделка фасада и мест общего пользования, разводка электросетей, монтаж лифтов и входных групп.

Завершение строительства запланировано на II квартал. Хотя есть небольшое отставание от графика, подрядчик уверен: в мае состоится сдача объекта.

Головной болью властей остается ЖК «Север-Траст», расположенный на улице Кижеватова. Здание строится с 2006 года. Работы не раз прерывались и возобновлялись, а в 2015-м встали окончательно. Затем застройщик обанкротился, а 157 дольщиков, вложивших деньги в строительство на раннем этапе, остались и без средств, и без квартир.

В марте 2021 года появилась информация о том, что здание доделают. Фонд защиты прав дольщиков рассчитал размер как возмещения дольщикам убытков, так и завершения строительства. Второе оказалось выгоднее.

Тем не менее городские и областные власти вновь склоняются к тому, что проще будет оформить дольщикам компенсационные выплаты. Этот вопрос еще раз досконально изучат, прежде чем принять решение. Ведь наверняка среди вложившихся в стройку есть те, кому нужны не столько деньги, сколько жилье.