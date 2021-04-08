В регионе выявили сотню новых зараженных коронавирусом

08.04.2021 | 11:11

В четверг, 8 апреля, стало известно, что в Пензенской области коронавирус подтвердился еще у 100 жителей. Таковы данные федерального оперативного штаба. Более чем за год пандемии в регионе выявили 42 827 заразившихся.

Накануне сообщалось о 101 случае COVID-19, в том числе 11 - у детей от 3 до 17 лет.

Количество регистрируемых пациентов пока так и не закрепилось на двузначной отметке. 99 инфицированных за эту весну выявляли только однажды - 6 апреля. В основном ежесуточное число зараженных колеблется в районе 100-102.

За все время пандемии от коронавируса вылечились 40 081 житель Пензенской области, 558 человек ушли из жизни.