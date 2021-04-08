Общество

В регионе выявили сотню новых зараженных коронавирусом

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В четверг, 8 апреля, стало известно, что в Пензенской области коронавирус подтвердился еще у 100 жителей. Таковы данные федерального оперативного штаба. Более чем за год пандемии в регионе выявили 42 827 заразившихся.

Накануне сообщалось о 101 случае COVID-19, в том числе 11 - у детей от 3 до 17 лет.

Количество регистрируемых пациентов пока так и не закрепилось на двузначной отметке. 99 инфицированных за эту весну выявляли только однажды - 6 апреля. В основном ежесуточное число зараженных колеблется в районе 100-102.

За все время пандемии от коронавируса вылечились 40 081 житель Пензенской области, 558 человек ушли из жизни.

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Гость||

А где черемушкина со своими комета, Как-то скучно.

Гость||

а фэйкцина то не работает))) совсем. тем,кому ее колят,она и не нужна. а старики вымрут в любом случае от короны

Гость||

Налоги на короновирус плати.

Гость||

Ковид закончится тогда когда украдут все деньги выделенные на борьбу с ним!

Гость||

Самое опасное и самое страшное последствие коронавируса без симптомов это то, что человек не потратит ни копейки денег на лекарства!!!

Гость||

Каждому-свое. Остальным-чужое:)))

Гость||

СМИ заражают нас орально-фейкально.

Гость||

Если у тебя здоровый вид- бессимптомный то Ковид)

Гость||

Гость писал(a):

А где черемушкина со своими комета, Как-то скучно.
Здравствуйте! Я Дина Черемушкина, работаю в Пятерочке, скучаю по Ване!

Гость||

Умирают не только старики

Имя: Гость
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