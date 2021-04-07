Общество

По улицам и огородам Бессоновки продолжает бегать песец

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Житель Бессоновки Владимир Сысуев записал видео, когда к нему в дом заглянул необычный зверь. Сначала он подумал, что лиса. Оказалось, пришел песец.

«Прибежал откуда-то с огородов, забежал к нам в дом, у кошки немножко поел из миски. Я вышел как раз, он выбежал на улицу и пробежал немного, посидел и дальше по улице побежал. У меня дочка пошла за ним, он забежал опять на огороды. Куда делся, не знаю. Собаки лаяли, я боялся... хотел как-нибудь огородить его, чтобы кто-то забрал, чтобы собаки его не загрызли», - рассказал Владимир.

По словам мужчины, животное выглядело ухоженным, только грудка была немного испачкана. И пока съемочная группа 11 канала общалась с наблюдательным и неравнодушным местным жителем, подошла девушка с пачкой объявлений в руках и заявила, что она - владелица песца, живет в Бессоновке, в паре километров от места обнаружения питомца, и теперь разыскивает беглеца.

«Разгрыз в вольере деревянную перегородку, сделал два подкопа под забором, и со второго у него удалось убежать», - пояснила Людмила Булычева.

Девушка поведала, что она - хозяйка двух песцов. В Дагестане закрывали звероферму, и она взяла к себе животных на содержание.

«Через знакомых узнала, что в московский центр помощи животным привезли большое количество и пристраивали по людям», - сообщила Людмила.

Как выяснилось, песец затем прибился в конце улицы еще к одному дому, хозяйка которого пожалела необычное животное и поместила его в вольер. Даже выложила пост в соцсетях о том, что не знает, как с ним быть дальше.

«Животное не проявляет агрессию, видимо, больное и сильно утомлено. Наша местная ветклиника ничем помочь не может, только если устранить...» - писала автор поста.

На следующее утро мелкому хищнику вновь удалось убежать, а к приютившей его женщине с требованием отдать животное обратилось сразу пятеро «владельцев». Пока что песец бегает по Бессоновке, рискуя стать жертвой собак и людей.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

Песцом накрыло бессоновку, Пенза на очереди

Гость||

ПИСЕЦ Бессоновке... Всем уколы от бешенства.

Гость||

А Бессоновцы на Зареченцев похожи?

Гость||

Подкрался незаметно.Фальсификаторам выборов-предателям народа посвящается.

Гость||

Да он бешенный м.б., всем уколы надо делать, кто с ним контачил! А "владельцы", типа, хотят его на шапку пустить.

Гость||

Могут в рот песцу и взрывное устройство подложить как школьники собаке. навыки экстремистские уже есть...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

с требованием отдать животное обратилось сразу пятеро «владельцев»
Кара Божья грядёт. Знамения того уже видим.

Гость||

Жалко животинку! Загрызут собаки!

Гость||

Непросто так зверюга пожаловал.И именно в Бессоновку.

Гость||

В центральных новостях говорили, что в Подмосковье бегают песцы, добежали до Бессоновки.

Гость||

Гость писал(a):

Кара Божья грядёт. Знамения того уже видим.
Аресты Бессоновских ещё не начались?

Гость||

Гость писал(a):

Аресты Бессоновских ещё не начались?
Да кому нужна тамошняя мелочь пузатая. В рабочем порядке возьмут, между делом, постепенно, без лишнего шума.

Гость||

Гость|07.04.2021 20:11|

А Бессоновцы на Зареченцев похожи?

Зареченцы попроще. А эти деревенские ку-ку. Заливала одна, как это квартира в новых садах дороже, чем ее халупа в бессоновке.

Гость||

Гость писал(a):

Песцом накрыло бессоновку, Пенза на очереди
Это знак свыше главам избиркомов! Пишите явки с повинной а то придет песец.)))

Гость||

Песец уже давно бегает по пензенской области

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Имя: Гость
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