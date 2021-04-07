По улицам и огородам Бессоновки продолжает бегать песец

07.04.2021 | 19:56

Житель Бессоновки Владимир Сысуев записал видео, когда к нему в дом заглянул необычный зверь. Сначала он подумал, что лиса. Оказалось, пришел песец.

«Прибежал откуда-то с огородов, забежал к нам в дом, у кошки немножко поел из миски. Я вышел как раз, он выбежал на улицу и пробежал немного, посидел и дальше по улице побежал. У меня дочка пошла за ним, он забежал опять на огороды. Куда делся, не знаю. Собаки лаяли, я боялся... хотел как-нибудь огородить его, чтобы кто-то забрал, чтобы собаки его не загрызли», - рассказал Владимир.

По словам мужчины, животное выглядело ухоженным, только грудка была немного испачкана. И пока съемочная группа 11 канала общалась с наблюдательным и неравнодушным местным жителем, подошла девушка с пачкой объявлений в руках и заявила, что она - владелица песца, живет в Бессоновке, в паре километров от места обнаружения питомца, и теперь разыскивает беглеца.

«Разгрыз в вольере деревянную перегородку, сделал два подкопа под забором, и со второго у него удалось убежать», - пояснила Людмила Булычева.

Девушка поведала, что она - хозяйка двух песцов. В Дагестане закрывали звероферму, и она взяла к себе животных на содержание.

«Через знакомых узнала, что в московский центр помощи животным привезли большое количество и пристраивали по людям», - сообщила Людмила.

Как выяснилось, песец затем прибился в конце улицы еще к одному дому, хозяйка которого пожалела необычное животное и поместила его в вольер. Даже выложила пост в соцсетях о том, что не знает, как с ним быть дальше.

«Животное не проявляет агрессию, видимо, больное и сильно утомлено. Наша местная ветклиника ничем помочь не может, только если устранить...» - писала автор поста.

На следующее утро мелкому хищнику вновь удалось убежать, а к приютившей его женщине с требованием отдать животное обратилось сразу пятеро «владельцев». Пока что песец бегает по Бессоновке, рискуя стать жертвой собак и людей.