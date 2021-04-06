Главный фонтан Пензы планируют запустить 1 мая

06.04.2021 | 18:23

Новый пензенский фонтан завершил зимовку. Этот период для гидротехнического сооружения оказался испытательным. Были опасения, что оно может не выдержать холодов, однако мрачные прогнозы не сбылись. Светомузыкальная достопримечательность, спрятанная от снегопадов под фанерный короб, выстояла.

Чашу начали освобождать от защитных конструкций, которые обошлись городскому бюджету в 1 миллион 350 тысяч рублей.

«Работы ведутся по расконсервации фонтана и подготовке к летнему сезону. Фонтан перезимовал отлично. Я думаю, что он будет еще долгие годы радовать жителей города Пензы», - рассказал генеральный директор компании-подрядчика Максим Купцов.

«Сейчас с сотрудниками подрядной организации проводится ревизия насосного оборудования, светильников. К концу, наверное, следующей недели мы будем знать уже результат», - отметил заместитель директора Департамента ЖКХ г. Пензы Павел Юдаев.

Реконструкция фонтана началась в октябре 2019 года. По проекту, общая стоимость - нового объекта 280 миллионов рублей.

Торжественное открытие состоялось 5 сентября 2020-го, в день празднования 357-летия города. Тогда пензенцы впервые увидели, на что потрачены колоссальные средства.

Перед консервацией фонтан радовал жителей и гостей города чуть больше месяца. Планируется, что он вновь начнет свою работу 1 мая, 28 апреля состоятся пробные пуски. Однако эти сроки могут корректироваться в связи с погодными условиями.