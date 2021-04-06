Общество

Главный фонтан Пензы планируют запустить 1 мая

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Новый пензенский фонтан завершил зимовку. Этот период для гидротехнического сооружения оказался испытательным. Были опасения, что оно может не выдержать холодов, однако мрачные прогнозы не сбылись. Светомузыкальная достопримечательность, спрятанная от снегопадов под фанерный короб, выстояла.

Чашу начали освобождать от защитных конструкций, которые обошлись городскому бюджету в 1 миллион 350 тысяч рублей.

«Работы ведутся по расконсервации фонтана и подготовке к летнему сезону. Фонтан перезимовал отлично. Я думаю, что он будет еще долгие годы радовать жителей города Пензы», - рассказал генеральный директор компании-подрядчика Максим Купцов.

«Сейчас с сотрудниками подрядной организации проводится ревизия насосного оборудования, светильников. К концу, наверное, следующей недели мы будем знать уже результат», - отметил заместитель директора Департамента ЖКХ г. Пензы Павел Юдаев.

Реконструкция фонтана началась в октябре 2019 года. По проекту, общая стоимость - нового объекта 280 миллионов рублей.

Торжественное открытие состоялось 5 сентября 2020-го, в день празднования 357-летия города. Тогда пензенцы впервые увидели, на что потрачены колоссальные средства.

Перед консервацией фонтан радовал жителей и гостей города чуть больше месяца. Планируется, что он вновь начнет свою работу 1 мая, 28 апреля состоятся пробные пуски. Однако эти сроки могут корректироваться в связи с погодными условиями.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Благая весть!

Гость||

Уберите ради бога дырявого Иван-коня(название народное).Такое убожество могли поставить специально инородцы-иноверцы в исторической части города,по предварительному сговору...

Если ставить скульптуру,то что-то детское,на радость малышам.

Гость||

Делаем ставки , запустится 1 мая или нет!

Гость||

Чего пристали с конем На коня гармонь повесить Воспоминание о Иване

Гость||

Гость писал(a):

Уберите ради бога дырявого Иван-коня(название народное).Такое убожество могли поставить специально инородцы-иноверцы в исторической части города,по предварительному сговору...
Приму в чермет это недоразумение!Привозите!

Гость||

Хорошо не успели табун оплатить. Ткач уже выставлят прект сисястой-мордастой кобылы...

Гость||

Гость писал(a):

Воспоминание о Иване
Вспоминайте добрым словом под макароны по флотски,запивая сливовым киселём...

Гость||

Гость писал(a):

Такое убожество могли поставить специально инородцы-иноверцы
Американцы зря штоль столько денег сюда загнали?!

Гость||

Серафим владыка преосветейнеший ты предал мужика ,которого ироды в погонах приковали наручниками с опущенными штанами к забору.Еще выпал один из автомобиля сам.И Иван то Иван за что в темнице?

Гость||

Пенза!!! Как ты смогла себя отдать на растерзание вандалам?

Гость||

Ты тоже заметил?Преступления не пресекаются,насилие порекается.Девочку убили в тепличном так и надо.Министр по баням так и надо два года на жосткой кроватке и довольный.Что происходит?

Имя: Гость
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