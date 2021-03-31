Приезжайте, если не боитесь: горожанин бросил вызов мэру Пензы

31.03.2021 | 17:15

Житель Пензы бросил вызов мэру Андрею Лузгину, который накануне, 30 марта, поднимал на планерке в городской администрации вопрос благоустройства областного центра после зимы.

«Обратите внимание на газоны, особенно на красных линиях. Проспект Победы сильно замусорен. Шел по Кулакова - такая же ситуация», - выразил недовольство Лузгин.

Один из пензенцев, пожелавший остаться неизвестным, отреагировал на слова мэра и пригласил его в свой микрорайон. Соответствующий пост появился в соцсети Instagram.

«Это он в центре прогулялся. А вот смог бы он в принципе прогуляться по 3-му проезду Можайского? Не утонул бы в одной из огромных луж? Уважаемый Андрей Вячеславович, приезжайте и прогуляйтесь у нас, если не боитесь испачкать ботинки и костюм», - написал пользователь, отметив аккаунт главы администрации.

К своему посту он прикрепил видео, на котором запечатлена дорога, которая сплошь изрыта ямами, заполненными талыми водами.