Приезжайте, если не боитесь: горожанин бросил вызов мэру Пензы

Житель Пензы бросил вызов мэру Андрею Лузгину, который накануне, 30 марта, поднимал на планерке в городской администрации вопрос благоустройства областного центра после зимы.
«Обратите внимание на газоны, особенно на красных линиях. Проспект Победы сильно замусорен. Шел по Кулакова - такая же ситуация», - выразил недовольство Лузгин.
Один из пензенцев, пожелавший остаться неизвестным, отреагировал на слова мэра и пригласил его в свой микрорайон. Соответствующий пост появился в соцсети Instagram.
«Это он в центре прогулялся. А вот смог бы он в принципе прогуляться по 3-му проезду Можайского? Не утонул бы в одной из огромных луж? Уважаемый Андрей Вячеславович, приезжайте и прогуляйтесь у нас, если не боитесь испачкать ботинки и костюм», - написал пользователь, отметив аккаунт главы администрации.
К своему посту он прикрепил видео, на котором запечатлена дорога, которая сплошь изрыта ямами, заполненными талыми водами.
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