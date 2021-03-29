Общество

Пензенцев просят опознать парней, предлагающих работу наркокурьера

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Администрация Октябрьского района Пензы нашла новый подход к работе по уничтожению пронаркотической информации.

Ранее в городе не раз проводились рейды, участники которых закрашивали предложения легкого, но противозаконного заработка. Теперь чиновники решили не только бороться с надписями, но и искать тех, кто наносит их на стены домов и заборы.

Двух таких помощников «работодателей» зафиксировала видеокамера. Запись разместил на странице в Instagram глава Октябрьского района Андрей Гришин.

На кадрах видны два молодых человека. Один из них одет в красную куртку, темную шапку, синие джинсы и черно-белые полосатые кроссовки. По-видимому, с помощью трафарета он наносит надпись на стену и быстро уходит.

Другой парень, на котором черные штаны и темная куртка с капюшоном, задерживается и фотографирует результат действий на телефон. Запись сделана в понедельник, 29 марта, в 4:00.

«Для привлечения данных лиц к административной ответственности по ст. 3.2 КОАП Пензенской области, а также направления информации в правоохранительные органы просим вас, в случае если вы узнали этих людей, сообщить в администрацию Октябрьского района по телефону 49-60-14. Конфиденциальность гарантируем», - гласит пост Андрея Гришина.

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Источник — видео www.instagram.com/andreigrishin
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Гость||

Наркота - зло. Сдайте этих отморозков. Сколько невинных душ такие погубили.

Гость||

Если надписи рекламируют наркоту,то лет по 10 им дать и показать в СМИ.

Гость||

По этой записи можно опознать полгорода. Или никого.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|29.03.2021 15:05|

Если надписи рекламируют наркоту,то лет по 10 им дать и показать в СМИ.

+++++ надоели во всех районах города

Гость||

думал у них какие то одноразовые трафареты бумажные, нарисовал, выкинул, чтобы не обозначаться, а тут они прям не стесняясь ходят с этим оковалком и баллоном с краской.

Имя: Гость
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