В Пензе полиция и волонтеры закрыли 360 пронаркотических надписей

20.03.2021 | 18:30

Полицейские и волонтеры действуют сообща, раскрашивая стены городских строений. Главное в этом деле - не красота, а результат: под черными метками исчезают надписи пронаркотического содержания.

Одновременно участники антинаркотического десанта общаются с прохожими, раздают памятки и расклеивают их на досках объявлений. Все делается на добровольных началах.

«Сейчас очень много распространяют в Сети, на зданиях рисуют. Этими ссылками может воспользоваться кто угодно, стать закладчиком-распространителем или приобрести для себя вещества. Ребята выполняют хорошую миссию: если уничтожим хоть несколько ссылок-надписей, спасем чью-то жизнь. Любая жизнь бесценна», - отметила специалист Многофункционального молодежного центра Пензенской области Наталья Дьячкова.

К волонтерам всегда может присоединиться любой пензенец с активной гражданской позицией.

«В рамках данной работы совместно с администрацией были запланированы и проведены рейдовые мероприятия, в которых было удалено свыше 360 пронаркотических надписей. Работа будет продолжена во взаимодействии с администрациями районов города Пензы», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Власов.