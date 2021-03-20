Общество

В Пензе полиция и волонтеры закрыли 360 пронаркотических надписей

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Полицейские и волонтеры действуют сообща, раскрашивая стены городских строений. Главное в этом деле - не красота, а результат: под черными метками исчезают надписи пронаркотического содержания.

Одновременно участники антинаркотического десанта общаются с прохожими, раздают памятки и расклеивают их на досках объявлений. Все делается на добровольных началах.

«Сейчас очень много распространяют в Сети, на зданиях рисуют. Этими ссылками может воспользоваться кто угодно, стать закладчиком-распространителем или приобрести для себя вещества. Ребята выполняют хорошую миссию: если уничтожим хоть несколько ссылок-надписей, спасем чью-то жизнь. Любая жизнь бесценна», - отметила специалист Многофункционального молодежного центра Пензенской области Наталья Дьячкова.

К волонтерам всегда может присоединиться любой пензенец с активной гражданской позицией.

«В рамках данной работы совместно с администрацией были запланированы и проведены рейдовые мероприятия, в которых было удалено свыше 360 пронаркотических надписей. Работа будет продолжена во взаимодействии с администрациями районов города Пензы», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Власов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

На что будет похож город после этих раскрасок для пиарящихся дебилов?

Гость||

Интернет это наркотик.

Гость||

пронаркотические, прозападные??????? пипец какой то в абревиатуре

Гость||

У нищеблудов совсем плохо с фантазией. Могли б нанять специалистов и красиво убрать любые надписи, а не ставить черные метки.

Это не про волонтеров.

Гость||

А поймать ушлёпков полиции слабо? Разучились работать?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Полицейские и волонтеры действуют сообща, раскрашивая стены городских строений.
Чёрным по белому)))

Гость||

путинизм шагает по стране

Гость||

Отличная новость чёрный квадрат в каждом дворе есть над чем поразмыслить.

Гость||

Казимиры, мля. Малевичи недоделанные.

Гость||

Надписи про навального они тоже покрывают краской?

Гость||

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

Вот кто против власти высказывается менты всех знают и сажают на здрасти.А вот кто нас наркотой травит и телефоны с сайтами выкладывают они не могут вычислить."Волонтёры" закрашивают не информацию для наркоманов,а улику для раскрытия преступления.Всё эти действия наводят на мысль,что и менты и "волонтёры" и наркодиллеры звенья одной цепи.И они все зависят от "работы" друг друга.

Гость||

Проще закрасить, чем ловить наркоторговцев. А ещё лучше без масок подростков ловить. Дебилы

Гость||

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

Я ПОНИМАЮ,ЧТО НАРКОДИЛЛЕРЫ ШИФРУЮТСЯ И СХЕМЫ ТАМ ДАЙ БОЖЕ,НО ЕСЛИ БЫ ЭТО ВСЁ НЕ БЫЛО ВЫГОДНО ПОЛИЦИИ?????КАК Я ПОНИМАЮ,ЧТО НАДПИСИ НА ДОМАХ ЭТО КЛЮЧ МЕЖДУ ПОКУПАТЕЛЕМ И МЕЛКИМ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕМ?Я ПРАВИЛЬНО ПОШЁЛ ПО ЛАБИРИНТУ? ЕСЛИ ТАК,ИДЁМ ДАЛЬШЕ.РАЗВЕ СЛОЖНО СДЕЛАТЬ ПОЛИЦИИ СОТНЮ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАКУПОК В ОБЛАСТИ И НИ КОГО ПОСЛЕ ЗАКУПОК НЕ ЗАДЕРЖИВАТЬ?А ВЫ ЗНАЕТЕ КТО ТУДА ДЕЛАЕТ ЗАКЛАДКИ!!!НЕТ НЕ СЛОЖНО И ДАЖЕ НЕ ДОРОГО.РАЗВЕ СЛОЖНО, ПОСЛЕ ПЕРВОЙ "ЧЕСТНОЙ"ЗАКУПКИ СДЕЛАТЬ ДЕСЯТОК БОЛЬШИХ ЗАКАЗОВ ДОЗ НА ПЯТЬ ТЫСЯЧ ПОРЦИЙ,ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ?СЛЕДИМ ЗА ПЕРЕДВИЖЕНИЕМ ЭТИХ ДЕСЯТИ ЧЕЛОВЕК И ОТЛАВЛИВАЕМ КРУПНУЮ РЫБУ,ОЧИСТИВ ОБЛАСТЬ ОТ СТА ДИЛЛЕРОВ..НО ЭТОГО НИКОГДА НЕ БУДЕТ,НИ ПРИ НЫНЕШНЕЙ ВЛАСТИ НИ ПРИ ДРУГОЙ,ТАК КАК ИМ ЭТО ВЫГОДНО.КТО-ТО БУХАЕТ,КТО-ТО КУРИТ,КТО-ТО "КОЛИТСЯ".А В ОБЩЕМ НЕСУТ ПРИБЫЛЬ.

Имя: Гость
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