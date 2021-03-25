Общество

Жителей острова Пески предупредили о надвигающемся паводке

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Не дожидаясь, когда талые воды начнут подходить к забору дома, Николай Одиноков очищает ото льда прилегающую территорию. Прожив 45 лет на острове Пески, мужчина знает, что весной возможно будет подтопление.

«Как таять будет. Если ночью мороз, а сейчас отпустит... Мы тоже боимся», - отметил он.

Состоялась репетиция оповещения населения в случае весенних неприятностей. Специалисты городского управления по делам ГОЧС, центра социальной помощи семьи и детям Ленинского района предупредили местных о паводке, который не заставит себя долго ждать.

«Остров Пески: нижняя часть улиц подтапливается при сбросе с Сурского гидроузла полутора тысяч. При тысяче первое, что входит в зону затопления, - район Междуречья: улицы Локтионова, Крамского, Мутовкина, Боровиковского», - рассказал заместитель начальника Управления по делам ГОЧС г. Пензы Александр Дерябин.

На острове - около 500 домов, проживает примерно 1,5 тысячи человек. Каждую весну им говорят об угрозе подтопления, хотя последнее серьезное ЧП, по словам местных, было в конце 70-х - начале 80-х годов прошлого века.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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"Жителей острова Пасхи"....

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